Управление науки перешло в ведение департамента экономразвития Белгородской области

У начальника департамента экономического развития Белгородской области появился новый заместитель. Им стала Татьяна Воробьёва. Теперь она занимает должность заместителя начальника — начальника управления науки.
Интересно, что ранее управление науки было в администрации губернатора. Структуру ввели в ноябре. Ведомство состояло из двух отделов — высшего образования и науки, а также работы с научно-образовательными центрами. Причём второй отдел возглавляла Татьяна Воробьёва.
Сейчас же, судя по информации на сайте правительства, оба отдела в составе управления науки перешли в департамент экономического развития. Вопросами высшего образования и науки по-прежнему будет заниматься Наталья Шаповалова. Для отдела работы с научно-образовательными центрами начальника пока не определили.
Ранее Наталья Шаповалова и Татьяна Воробьёва руководили соответствующими отделами в региональном департаменте внутренней политики.
Напомним, что в ноябре областному департаменту цифрового развития передали часть полномочий администрации губернатора. Тогда же стало известно, что должность главы ведомства покинет Алексей Семенихин, а на его место придёт Иван Будлов.
Что касается департамента экономического развития, то в ведомстве ранее было ещё одно назначение. Управление промышленности и предпринимательства возглавил Олег Лебедев — один из победителей кадрового конкурса «Новое время».