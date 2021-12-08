Управление науки перешло в ведение департамента экономразвития Белгородской области

Сейчас же, судя по информации на сайте правительства, оба отдела в составе управления науки перешли в департамент экономического развития. Вопросами высшего образования и науки по-прежнему будет заниматься Наталья Шаповалова. Для отдела работы с научно-образовательными центрами начальника пока не определили.