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Управление науки перешло в ведение департамента экономразвития Белгородской области

8 декабря 2021, 15:21
Фото: ИА «Бел.Ру»
В администрации губернатора больше нет управления науки. Структуру перевели в департамент экономического развития, следует из информации на сайте регионального правительства. Возглавила управление Татьяна Воробьёва.

У начальника департамента экономического развития Белгородской области появился новый заместитель. Им стала Татьяна Воробьёва. Теперь она занимает должность заместителя начальника — начальника управления науки.

Интересно, что ранее управление науки было в администрации губернатора. Структуру ввели в ноябре. Ведомство состояло из двух отделов — высшего образования и науки, а также работы с научно-образовательными центрами. Причём второй отдел возглавляла Татьяна Воробьёва.

Сейчас же, судя по информации на сайте правительства, оба отдела в составе управления науки перешли в департамент экономического развития. Вопросами высшего образования и науки по-прежнему будет заниматься Наталья Шаповалова. Для отдела работы с научно-образовательными центрами начальника пока не определили.

Ранее Наталья Шаповалова и Татьяна Воробьёва руководили соответствующими отделами в региональном департаменте внутренней политики.

Напомним, что в ноябре областному департаменту цифрового развития передали часть полномочий администрации губернатора. Тогда же стало известно, что должность главы ведомства покинет Алексей Семенихин, а на его место придёт Иван Будлов.

Что касается департамента экономического развития, то в ведомстве ранее было ещё одно назначение. Управление промышленности и предпринимательства возглавил Олег Лебедев — один из победителей кадрового конкурса «Новое время».

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#Новости#Наука#Администрация губернатора#Департамент экономического развития#Белгородская область#Эксклюзив#Политика
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