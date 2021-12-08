Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

С какого момента отсчитывают 48 часов действия ПЦР-теста на ковид

8 декабря 2021, 14:47
Фото: Бел.Ру
Глава депздрава по Белгородской области разъяснил изменения в сокращении срока действия результатов исследования на новую инфекцию в федеральных санитарных правилах.

С 8 декабря результаты ПЦР-теста на коронавирус действуют в течение 48 часов вместо 72, как это было ранее. Причиной этому стало появление новых штаммов инфекции. При этом сам лабораторный анализ также занимает двое суток.

По словам руководителя регионального департамента здравоохранения Андрея Иконникова, отсчёт заветных 48 часов действия результатов теста не начинается с момента сдачи анализа, как думали многие.

Так, сначала у специалистов есть 24 часа на доставку проб в лабораторию и 24 часа на само исследование. Заветные 48 часов начнутся ровно с того момента, как человек получит уведомление в личный кабинет об отсутствии заболевания.

Материалы по теме
ПЦР-тесты для посещения утренников в Белгородской области сделают бесплатноНа каток в центре Белгорода будут пускать по QR-кодам или ПЦР-тестамЗолотая пандемия: сколько миллионов отдали белгородцы за ПЦР-тесты и КТ
#Новости#Депздрав#Роспотребнадзор#Коронавирус#Белгородская область#ПЦР-тест#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46