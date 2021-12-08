С какого момента отсчитывают 48 часов действия ПЦР-теста на ковид

С 8 декабря результаты ПЦР-теста на коронавирус действуют в течение 48 часов вместо 72, как это было ранее. Причиной этому стало появление новых штаммов инфекции. При этом сам лабораторный анализ также занимает двое суток.
По словам руководителя регионального департамента здравоохранения Андрея Иконникова, отсчёт заветных 48 часов действия результатов теста не начинается с момента сдачи анализа, как думали многие.
Так, сначала у специалистов есть 24 часа на доставку проб в лабораторию и 24 часа на само исследование. Заветные 48 часов начнутся ровно с того момента, как человек получит уведомление в личный кабинет об отсутствии заболевания.