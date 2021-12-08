Книга белгородки попала в шорт-лист премии «ЛитРеса»

Книга белгородки Натальи Росин «Дом, в котором я тебя потеряла» вошла в шорт-лист. В список всего попали 10 авторов, в том числе Бадри Горицавия с книгой «Черешенки» из Воронежской области.
Победителей объявят в феврале 2022 года. Общий призовой фонд на продвижение литературных произведений составил 19 млн рублей. Два победителя в номинациях «Книга года» и «Голос года» получат по 250 тыс. рублей от группы компаний «ЛитРес».
«Электронная буква» — премия для независимых авторов и чтецов. Подать заявку на получение может любой автор, опубликовавший свои произведения через «ЛитРес». В этом году заявки подали более 2,3 тыс. авторов.