Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Книга белгородки попала в шорт-лист премии «ЛитРеса»

8 декабря 2021, 15:27
Фото: Бел.Ру
Наталья Росин вошла в короткий список лучших авторов премии «Электронная буква» в 2021 году.

Книга белгородки Натальи Росин «Дом, в котором я тебя потеряла» вошла в шорт-лист. В список всего попали 10 авторов, в том числе Бадри Горицавия с книгой «Черешенки» из Воронежской области.

Победителей объявят в феврале 2022 года. Общий призовой фонд на продвижение литературных произведений составил 19 млн рублей. Два победителя в номинациях «Книга года» и «Голос года» получат по 250 тыс. рублей от группы компаний «ЛитРес».

«Электронная буква» — премия для независимых авторов и чтецов. Подать заявку на получение может любой автор, опубликовавший свои произведения через «ЛитРес». В этом году заявки подали более 2,3 тыс. авторов.

Материалы по теме
Белгородский автор вошёл в шорт-лист «Дебюта»Писатель из Белгорода попал в шорт-лист Национальной литературной премии
#Новости#Белгородка#ЛитРес#Литературная премия#Культура
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46