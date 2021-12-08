Белгородка продавала алкоголь с ацетоном

В августе 66-летняя женщина из Чернянского района купила у неизвестного мужчины в Старом Осколе канистру поддельного алкоголя. Дома она разлила его по пол-литровым бутылкам и одну успела продать местной жительнице по цене ниже магазинной.
В доме у подозреваемой нашли 3,5 литра алкоголя. Экспертиза показала, что в нём содержится опасный для жизни и здоровья человека ацетон.
На женщину возбудили уголовное дело за сбыт опасных товаров по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса. Суд приговорил её к одному году ограничения свободы.