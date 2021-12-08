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Белгородка продавала алкоголь с ацетоном

8 декабря 2021, 15:15
Фото: Бел.Ру
Она купила канистру спиртосодержащей жидкости в Старом Осколе и продавала в Чернянском районе. В алкоголе позже нашли опасные вещества, сообщили в следственном комитете.

В августе 66-летняя женщина из Чернянского района купила у неизвестного мужчины в Старом Осколе канистру поддельного алкоголя. Дома она разлила его по пол-литровым бутылкам и одну успела продать местной жительнице по цене ниже магазинной.

В доме у подозреваемой нашли 3,5 литра алкоголя. Экспертиза показала, что в нём содержится опасный для жизни и здоровья человека ацетон.

На женщину возбудили уголовное дело за сбыт опасных товаров по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса. Суд приговорил её к одному году ограничения свободы.

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#Новости#Алкоголь#Палёный алкоголь#Ацетон#Чернянка#Происшествия
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