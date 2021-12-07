bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2021, 12:57

Published 7 декабря 2021, 12:57

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

Новооскольский ДК получил автобус для творческих поездок от Фонда «Поколение»

7 декабря 2021, 12:57
Сюжет
Автобус
Районный Дворец культуры и спорта получил от Фонда «Поколение» Андрея Скоча комфортабельный автобус на 40 мест, предназначенный для безопасной перевозки как взрослых, так и детей.

Теперь коллективы смогут выезжать на различные культурные мероприятия и творческие конкурсы не только в Белгородской области, но и в другие регионы России.

Кроме того, больше возможностей для гастрольных поездок получат и творческие коллективы сельских учреждений культуры Новооскольского горокруга. Практически в каждом из них действуют хореографические и вокальные ансамбли, кружки народных ремёсел.

Это уже четвёртый автобус, который получили учреждения культуры Белгородской области от Фонда «Поколение». До этого новые автобусы корейского производителя пополнили автопарк Чернянского и Вейделевского районов, Валуйского горокруга.

Эти автобусы обеспечены всем необходимым для комфортной поездки. В салоне есть звукоусиление, ТВ, кондиционер и система вентиляции. Но самое главное — безопасность. Транспортные средства отвечают всем требованиям для перевозки пассажиров, в том числе и юных артистов.Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча

Также сегодня набор различного медицинского оборудования от Фонда «Поколение» получил Новооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Это подъёмники для маломобильных людей, переносные умывальники, аппараты для физиотерапевтических процедур. Сейчас в доме-интернате проживает 77 человек, 34 из которых не могут передвигаться самостоятельно.

Фонд Андрея Скоча уже около 10 лет сотрудничает с этим белгородским социальным учреждением. На средства, выделенные Фондом, на территории дома-интерната была построена теплица, приобретено различное медицинское оборудование, комбайн для уборки зерновых культур, автомобиль с подъёмниками для инвалидов, оборудован домашний храм. А в прошлом году здесь открылась спортплощадка.

Материалы по теме
Старт голосования за участников конкурса «Лучший студент года» Фонда «Поколение»Фонд «Поколение» поддержал сферу культуры Валуйского горокругаНовая спортивная площадка от Фонда «Поколение» Андрея Скоча открылась в Шебекино
#Новости#Город#Автобус#Фонд Поколение#Дом культуры#Коллективы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика