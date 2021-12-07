Новооскольский ДК получил автобус для творческих поездок от Фонда «Поколение»

Posted 7 декабря 2021, 12:57
Published 7 декабря 2021, 12:57
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Теперь коллективы смогут выезжать на различные культурные мероприятия и творческие конкурсы не только в Белгородской области, но и в другие регионы России.
Кроме того, больше возможностей для гастрольных поездок получат и творческие коллективы сельских учреждений культуры Новооскольского горокруга. Практически в каждом из них действуют хореографические и вокальные ансамбли, кружки народных ремёсел.
Это уже четвёртый автобус, который получили учреждения культуры Белгородской области от Фонда «Поколение». До этого новые автобусы корейского производителя пополнили автопарк Чернянского и Вейделевского районов, Валуйского горокруга.
Эти автобусы обеспечены всем необходимым для комфортной поездки. В салоне есть звукоусиление, ТВ, кондиционер и система вентиляции. Но самое главное — безопасность. Транспортные средства отвечают всем требованиям для перевозки пассажиров, в том числе и юных артистов.Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча
Также сегодня набор различного медицинского оборудования от Фонда «Поколение» получил Новооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Это подъёмники для маломобильных людей, переносные умывальники, аппараты для физиотерапевтических процедур. Сейчас в доме-интернате проживает 77 человек, 34 из которых не могут передвигаться самостоятельно.
Фонд Андрея Скоча уже около 10 лет сотрудничает с этим белгородским социальным учреждением. На средства, выделенные Фондом, на территории дома-интерната была построена теплица, приобретено различное медицинское оборудование, комбайн для уборки зерновых культур, автомобиль с подъёмниками для инвалидов, оборудован домашний храм. А в прошлом году здесь открылась спортплощадка.