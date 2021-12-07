Новооскольский ДК получил автобус для творческих поездок от Фонда «Поколение»

Также сегодня набор различного медицинского оборудования от Фонда «Поколение» получил Новооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Это подъёмники для маломобильных людей, переносные умывальники, аппараты для физиотерапевтических процедур. Сейчас в доме-интернате проживает 77 человек, 34 из которых не могут передвигаться самостоятельно.