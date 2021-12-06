Ёлочные базары в Белгородской области начнут работать 15 декабря

Posted 6 декабря 2021, 08:31
Published 6 декабря 2021, 08:31
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
На оперсовещании правительства 6 декабря заместитель губернатора Белгородской области по вопросам агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина сообщила, что ёлочные базары в регионе начнут работать 15 декабря.
Купить живую ёлку можно будет на 153 торговых объектах. Так, только в Белгороде таких площадок будет 37, в Старооскольском горокруге — 34, а в Губкинском — 20.
Помимо продажи хвойных деревьев, на предновогодней ярмарочной торговле будут реализовывать и пиротехнические изделия. Стоит отметить, что такие объекты организуют только в 13 муниципалитетах.