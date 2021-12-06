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Posted 6 декабря 2021, 08:31

Published 6 декабря 2021, 08:31

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

Ёлочные базары в Белгородской области начнут работать 15 декабря

6 декабря 2021, 08:31
Сюжет
Новый год
Продавать символы Нового года будут на 153 торговых площадках. Также власти сообщили, где можно приобрести пиротехнические изделия.

На оперсовещании правительства 6 декабря заместитель губернатора Белгородской области по вопросам агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина сообщила, что ёлочные базары в регионе начнут работать 15 декабря.

Купить живую ёлку можно будет на 153 торговых объектах. Так, только в Белгороде таких площадок будет 37, в Старооскольском горокруге — 34, а в Губкинском — 20.

Помимо продажи хвойных деревьев, на предновогодней ярмарочной торговле будут реализовывать и пиротехнические изделия. Стоит отметить, что такие объекты организуют только в 13 муниципалитетах.

#Новости#Общество#Белгородская область#Новый год#Пиротехника#Губернатор#Эксклюзив#Ёлочные базары
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