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Posted 6 декабря 2021, 12:22

Published 6 декабря 2021, 12:22

Modified 1 декабря 2024, 08:04

Updated 1 декабря 2024, 08:04

Воронежцы оценили белгородскую улицу Щорса

6 декабря 2021, 12:22
Сюжет
Щорса
В Воронеже планируют внедрить метробус — систему скоростного движения автобусов по выделенным полосам. В связи с этим журналисты местного «Блокнота» приехали в Белгород, чтобы посмотреть, как это работает на примере улицы Щорса.

В столице соседнего региона решили ввести метробусы — систему скоростного движения автобусов по выделенным полосам. Как сообщает РИА «Воронеж», первая линия должна появиться к 2025 году, она соединит главный корпус ВГУ и аэропорт.

Пока что Белгород остаётся единственным городом в России, в котором внедрили метробус. В связи с этим воронежцы приехали посмотреть, как система работает на улице Щорса.

Гости из соседнего региона отметили достоинства: наземные переходы и их количество — по два к каждому павильону, отсутствие ступеней, пандусы по ширине тротуаров. Среди моментов, смутивших воронежцев, — отсутствие навигации, старые пазики на линии, а также единственная автомобильная полоса.

Журналисты поинтересовались мнением белгородцев: из десятка человек только один заявил, что улица Щорса после реконструкции стала хуже. Опрашивали пешеходов, однако у них уточняли, водят ли они автомобиль и как улица смотрится глазами водителя.

В итоге воронежцы назвали улицу Щорса «кусочком цивилизованного с транспортной точки зрения города» и добавили, что их столица в развитии общественного транспорта пока сильно отстаёт.

О том, что в регионах России могут появиться метробусы, ранее заявил начальник управления транспортного планирования ФАУ «РосдорНИИ» Владимир Пащенко. Внедрять их хотят в городах, в которых не планируют строить метро и восстанавливать трамвайные линии, сообщает «Российская газета».

Ранее за внедрение метробуса Белгород похвалили урбанисты Илья Варламов, Лев Владов и Аркадий Гершман. Как сообщал бывший мэр Юрий Галдун, на июнь 2021 года нововведения на улице Щорса поддерживали 78% белгородцев.

Реконструкцию проспекта Богдана Хмельницкого тем временем отложили. Напомним, что здесь планировалось установить новые остановки, оборудовать наземные пешеходные переходы.

Что касается новой маршрутной сети, её запуск уже не раз переносили. Пока её планируют внедрить в следующем году. Сообщалось, что проект новой маршрутной сети уже проходит аудит.

#Новости#Город#Щорса#Воронеж#Черноземье#Белгород#Улица Щорса
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