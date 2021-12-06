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Posted 6 декабря 2021, 06:57

Published 6 декабря 2021, 06:57

Modified 1 декабря, 07:57

Updated 1 декабря, 07:57

В здании правительства Белгородской области открыли почту Деда Мороза

6 декабря 2021, 06:57
Сюжет
Губернатор
С 6 по 30 декабря в областном центре будут работать новогодние почтовые отделения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в соцсетях.

Глава региона анонсировал открытие новогодних почтовых отделений. В областном центре до конца декабря будет работать почта Деда Мороза.

Откроются отделения по следующим адресам:

  • Дом правительства (Соборная площадь, 4);
  • кинотеатр «Русич» (проспект Ватутина, 8);
  • «Алиса в стране чудес» (улица 50-летия Белгородской области, 14).

В остальных населённых пунктах почтовые отделения заработают с 15 декабря. Их адреса можно будет узнать у глав муниципалитетов. Кроме того, по словам Гладкова, завершается украшение городов и сёл региона перед Новым годом.

#Новости#Общество#Дед мороз#Почта#Губернатор
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