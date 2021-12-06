В здании правительства Белгородской области открыли почту Деда Мороза

Posted 6 декабря 2021, 06:57
Published 6 декабря 2021, 06:57
Modified 1 декабря, 07:57
Updated 1 декабря, 07:57
Глава региона анонсировал открытие новогодних почтовых отделений. В областном центре до конца декабря будет работать почта Деда Мороза.
Откроются отделения по следующим адресам:
В остальных населённых пунктах почтовые отделения заработают с 15 декабря. Их адреса можно будет узнать у глав муниципалитетов. Кроме того, по словам Гладкова, завершается украшение городов и сёл региона перед Новым годом.