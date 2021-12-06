В Белгородской области освободят ещё 120 коек от ковид-пациентов

В регионе выведут из работы 120 коек для больных с коронавирусом — 80 коек в Прохоровском районе и 40 коек в Борисовском районе.
Если эпидситуация позволит, то будем и дальше закрывать койки. Количество амбулаторных больных у нас не снижается, но, с учётом правильной работы на этом этапе, в стационары стало поступать меньше больных в тяжёлой форме.Андрей Иконников
Напомним, 26 ноября в регионе закрыли 260 коек для ковид-пациентов — 100 коек в Старом Осколе и 160 коек в Белгороде. Также планировалось освободить от приёма больных с коронавирусом хирургический корпус Шебекинской ЦРБ и инфекционное отделение Чернянской ЦРБ.
Помимо этого, перестал принимать пациентов с коронавирусом терапевтический корпус горбольницы № 2 в Белгороде. Отделение теперь работает в общесоматическом профиле. В терапевтическом корпусе ковид-госпиталь работал с 18 сентября.