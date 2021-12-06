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В Белгородской области освободят ещё 120 коек от ковид-пациентов

6 декабря 2021, 11:58
Фото: ИА «Бел.Ру»
О сокращении коечного фонда рассказал руководитель регионального депздрава Андрей Иконников во время брифинга по коронавирусу 6 декабря.

В регионе выведут из работы 120 коек для больных с коронавирусом — 80 коек в Прохоровском районе и 40 коек в Борисовском районе.

Если эпидситуация позволит, то будем и дальше закрывать койки. Количество амбулаторных больных у нас не снижается, но, с учётом правильной работы на этом этапе, в стационары стало поступать меньше больных в тяжёлой форме.Андрей Иконников

Напомним, 26 ноября в регионе закрыли 260 коек для ковид-пациентов — 100 коек в Старом Осколе и 160 коек в Белгороде. Также планировалось освободить от приёма больных с коронавирусом хирургический корпус Шебекинской ЦРБ и инфекционное отделение Чернянской ЦРБ.

Помимо этого, перестал принимать пациентов с коронавирусом терапевтический корпус горбольницы № 2 в Белгороде. Отделение теперь работает в общесоматическом профиле. В терапевтическом корпусе ковид-госпиталь работал с 18 сентября.

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#Новости#Андрей иконников#Пациенты#Коронавирус#Койки#Эксклюзив#Коронавирус COVID-19
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