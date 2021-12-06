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В белгородском правительстве прокомментировали ограничения на новогодних праздниках

6 декабря 2021, 10:59
Фото: Бел.Ру
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил надежду, что принятые ранее противоэпидемические меры дадут эффект и люди смогут посещать праздничные мероприятия.

На оперсовещании 6 декабря руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о будущих новогодних каникулах и проведении торжественных мероприятий.

Надеюсь, что принятые меры не испортят праздник людям. Считаю, что на мероприятиях, которые проходят на воздухе, не должно быть ограничений, за исключением массовых мероприятий. За этим нужно тщательно следить. Вячеслав Гладков

Что касается детских новогодних утренников, то на них пустят только тех родителей, которые предоставят QR-код вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Проводить исследование белгородцам будут за счёт областного бюджета.

Стоит отметить, что в регионе продлили работу системы QR-кодов до 20 декабря. Такое решение приняли из-за роста числа заболевших ОРВИ. Так, эпидпорог оказался превышен на 40%. По ковиду динамика снижения отсутствует. Эксперты отмечают лишь стабилизацию, однако и здесь цифры немаленькие — почти 2500 случаев заболевания новой инфекцией за неделю.

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