Успеть за 30 дней: Белоблводоканал рискует не освоить миллиард рублей за месяц

В ГУП «Белоблводоканал» нам не дали чёткого ответа, почему не удалось выполнить плановые мероприятия. Возможными причинами назвали отсутствие финансирования и слишком развёрнутую программу — при планировании компания не учитывает, удастся ли получить достаточное финансирование. И эта проблема на предприятии наблюдается из года в год — на ошибках прошлых лет здесь не учатся.