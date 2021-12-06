Успеть за 30 дней: Белоблводоканал рискует не освоить миллиард рублей за месяц

Posted 6 декабря 2021, 09:18
Published 6 декабря 2021, 09:18
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
ГУП «Белоблводоканал» оказывает услуги по холодному водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на территории 20 районов Белгородской области, за исключением Губкинского и Старооскольского горокругов.
В прошлом году предприятие не успело освоить выделенные средства и не выполнило работы в полном объёме. В 2020 году Белоблводоканал должен был выполнить работ на 463,6 млн рублей. В эту сумму был включён капремонт 4,2 км сетей водоснабжения и 2,2 км водоотведения, а также комплексная реконструкция очистных сооружений в областном центре.
Инвестиционной программой ГУП «Белоблводоканал» на 2020 год было запланировано мероприятий на 819 млн рублей, в результате компания провела работ на 236,6 млн рублей.
В ГУП «Белоблводоканал» нам не дали чёткого ответа, почему не удалось выполнить плановые мероприятия. Возможными причинами назвали отсутствие финансирования и слишком развёрнутую программу — при планировании компания не учитывает, удастся ли получить достаточное финансирование. И эта проблема на предприятии наблюдается из года в год — на ошибках прошлых лет здесь не учатся.
В 2021 году история вновь повторяется. Белоблводоканал получил из областного бюджета 1,5 млрд рублей, из которых на начало декабря освоен только 541 млн рублей.
Из ответа на официальный запрос ИА «Бел.Ру» выяснилось, что предприятие вновь не успевает освоить выделенные средства, только в текущем году эта сумма превышает миллиард рублей.
Известно, что для повышения качества услуг водоснабжения на территории региона в 2021 году ГУП «Белоблводоканал» частично реализует региональную подпрограмму «Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области».
По этой программе компания должна выполнить 80 мероприятий по капремонту, реконструкции и строительству объектов ВКХ, а также поставить 128 станций водоподготовки. Лимит бюджетного финансирования на 2021 год составил 1 млрд 559 млн 601 тыс. рублей, из которых в настоящий момент использован 541 млн 549 тыс. рублей. Освоить каким-то чудом оставшиеся средства — больше миллиарда рублей — и закончить все работы предприятие планирует до конца 2021 года. То есть в декабре хотят сделать 2/3 годового объёма работ. Реально ли это?
Отметим, что в 2022 году из бюджета области Белоблводоканалу направят более 5,7 млрд рублей. За счёт этих денег планируется выполнить 646 комплексных мероприятий водоснабжения и водоотведения:
Учитывая, что в 2020 году ГУП «Белоблводоканал» не смог выполнить мероприятия на полмиллиона рублей, сможет ли предприятие освоить миллиард рублей за месяц? Звучит как фантастика. Ещё более невероятными кажутся планы по освоению 5,7 млрд рублей в 2022 году — сумма почти в четыре раза превышает объёмы работы на 2021 год.
В конце лета в Белгороде завершили строительство новой канализационной насосной станции. Строили её с 2019 года, объект должны были сдать в 2020 году, однако планы подкорректировала пандемия коронавируса и высокий уровень грунтовых вод. Поэтому станция заработала только летом 2021 года.
В сентябре в редакцию ИА «Бел.Ру» обратился один из представителей подрядной организации — питерской компании ООО «Сэнс-Сервис». Мужчина заявлял, что им не заплатили деньги за строительство объекта из-за задолженности ГУП «Белоблводоканал». Чтобы разобраться в ситуации, редакция направила официальные запросы в ГУП «Белоблводоканал» и правительство Белгородской области. Но там сообщили, что генеральному подрядчику выплатили деньги в полном объёме.
Из ответов известно, что стоимость строительства станции составила 296 млн рублей. Источники финансирования — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (161 млн рублей), средства субъекта РФ (80 млн рублей) и средства ГУП «Белоблводоканал» (54 млн рублей).
Ответа от ООО «Сэнс-Сервис» ИА «Бел.Ру» так и не дождалось.
Позже выяснилось, что в работе нового оборудования станции периодически возникают проблемы. Как пишет «Фонарь», Белоблводоканал сейчас пытается в досудебном порядке урегулировать с генеральным подрядчиком вопрос с документами об эксплуатации насосной станции. Известно, что подрядчик передал документы не в полном объёме.
В марте 2021 года Белоблводоканал получил замечание от Вячеслава Гладкова. В ходе прямой трансляции оперативного совещания глава региона отметил четыре просроченные жалобы, на которые не успел отреагировать региональный департамент ЖКХ. Одна из них касалась неудовлетворительного качества воды в Ровеньском районе.
По словам начальника департамента ЖКХ Константина Полежаева, два сообщения были просрочены на стадии согласования, а два не успели отработать. Гладков поручил Полежаеву написать объяснительную по водоканалу, а также вынес устное замечание предприятию.
А в августе этого года глава Белоблводоканала Сергей Тараканов получил выговор за предоставление недостоверной информации пресс-службе губернатора региона. В распоряжении о выговоре указано, что глава Белоблводоканала»исполняет свои обязанности ненадлежащим образом.
С декабря 2019 года из-за убытков Белоблводоканала в Белгороде и Белгородском районе цену за кубометр холодной воды повысили до 25 рублей (ранее белгородцы платили 17,58 рубля за кубометр). Объяснили это так: белгородцы платят мало, средств не хватает, поэтому отремонтировать качественно инженерные сети не получается.
Тарифы на воду в Белгороде и Белгородском районе в 2019 году выросли почти вдвое. Но это, как показывает практика, не помогло: качество услуг не повышается, запланированные работы не выполняются.
В текущем году тарифы за воду проиндексировали — с 1 июля 2021 года жители Белгорода за куб холодной воды платят уже 26 рублей. Как объясняло ГУП «Белоблводоканал», часть средств уходит на оплату труда (32,2%), остальные 27,8% — это покупка электроэнергии (7,22 рубля). Помимо этого, в новый тариф заложен налог на имущество (13 копеек), водный налог (54 копейки), текущий ремонт (43 копейки), капремонт (1,22 рубля), транспортировка воды (15 копеек) и ГСМ (52 копейки).
Из года в год финансирование ГУП «Белоблводоканал» из областного бюджета лишь растёт: в 2015 году предприятие получило на реализацию своих мероприятий 94,4 млн рублей без НДС, в 2019 эта сумма составляла 70,2 млн рублей, в 2020 году — 147,1 млн рублей, в 2021 году — 1,5 млрд рублей, в 2022 году — 5,7 млрд рублей.
На следующий год у Белоблводоканала вновь запланирован большой объём работ. Повторится ли история с неосвоением бюджета и инвестпрограммы и сумеет ли предприятие решить вопрос с качеством воды в регионе, пока остаётся под большим вопросом. Особенно учитывая, что сейчас оно не справляется с объёмами в разы меньше запланированных.
Тем временем в Белгороде на 2020 год износ сетей водоснабжения составляет 61,2%, в Белгородском районе — 38,5%. На 2015 год эти же показатели составляли 57,6% и 53,7% соответственно.
В Белгороде централизованной канализации полностью или частично нет на 229 улицах. И когда она там появится, неизвестно, поскольку Белоблводоканал не очень-то справляется с имеющимся объёмом работ, не говоря уже о том, чтобы увеличить нагрузку.