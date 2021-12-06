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Posted 6 декабря 2021, 05:44

Published 6 декабря 2021, 05:44

Modified 1 декабря, 08:29

Updated 1 декабря, 08:29

Режим QR-кодов в Белгородской области продлят до 20 декабря

6 декабря 2021, 05:44
Сюжет
Губернатор
Причиной этому стала высокая заболеваемость ОРВИ. Пролонгировать действие QR-кодов в общественных местах порекомендовал Роспотребнадзор, отметил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети.

По словам главы региона, в конце ноября в Белгородской области начался рост числа заболевших ОРВИ. Так, эпидпорог оказался превышен на 40%. При этом по подтверждённому ковиду также отсутствует динамика снижения. Эксперты отмечают лишь стабилизацию — почти 2500 случаев заболевания новой инфекцией за неделю.

Учитывая все риски, Роспотребнадзор призвал местные власти продлить действие QR-кодов в общественных местах до 20 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поддержал мнение надзорного органа, о чём рассказал на своей странице в соцсети.

Сегодня альтернатива — это не свободное посещение общественных мест, а новый локдаун. А это удар по бизнесу и гораздо более серьёзные ограничения для жителей. Поэтому очень прошу отнестись к принимаемым мерам с пониманием. Вячеслав Гладков

Также чиновник отметил, что принятые ранее противоэпидемические меры за последние пять недель позволили снизить уровень заболеваемости и достичь общего эффекта.

#Новости#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Губернатор#Орви#Вакцинация#Коронавирус#Вячеслав Гладков#QR-код
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