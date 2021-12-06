Режим QR-кодов в Белгородской области продлят до 20 декабря

Posted 6 декабря 2021, 05:44
Published 6 декабря 2021, 05:44
Modified 1 декабря, 08:29
Updated 1 декабря, 08:29
По словам главы региона, в конце ноября в Белгородской области начался рост числа заболевших ОРВИ. Так, эпидпорог оказался превышен на 40%. При этом по подтверждённому ковиду также отсутствует динамика снижения. Эксперты отмечают лишь стабилизацию — почти 2500 случаев заболевания новой инфекцией за неделю.
Учитывая все риски, Роспотребнадзор призвал местные власти продлить действие QR-кодов в общественных местах до 20 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поддержал мнение надзорного органа, о чём рассказал на своей странице в соцсети.
Сегодня альтернатива — это не свободное посещение общественных мест, а новый локдаун. А это удар по бизнесу и гораздо более серьёзные ограничения для жителей. Поэтому очень прошу отнестись к принимаемым мерам с пониманием. Вячеслав Гладков
Также чиновник отметил, что принятые ранее противоэпидемические меры за последние пять недель позволили снизить уровень заболеваемости и достичь общего эффекта.