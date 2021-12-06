Режим QR-кодов в Белгородской области продлят до 20 декабря

Сегодня альтернатива — это не свободное посещение общественных мест, а новый локдаун. А это удар по бизнесу и гораздо более серьёзные ограничения для жителей. Поэтому очень прошу отнестись к принимаемым мерам с пониманием. Вячеслав Гладков