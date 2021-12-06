ПЦР-тесты для посещения утренников в Белгородской области сделают бесплатно

Posted 6 декабря 2021, 07:05
Published 6 декабря 2021, 07:05
Modified 1 декабря, 08:08
Updated 1 декабря, 08:08
На оперсовещании регионального правительства 6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о порядке проведения детских новогодних утренников в детсадах и начальных классах.
Так, прийти на праздник разрешат только тем родителям, которые предоставят QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, если человек не привит. Как отметил глава региона, исследование на ковид для посещения утренников будут делать за счёт областного бюджета.
Но я вижу, что сейчас идёт рост возмущения у тех, кто не согласен с данной процедурой. Люди говорят, что вакцинированный может быть носителем вируса. Поэтому проводить утренники мы будем только при 100%-ном письменном согласии родителей. Если родители не согласны, то это их выбор.Вячеслав Гладков
Отметим, 3 декабря глава регионального депздрава Андрей Иконников заявлял, что прийти на утренник белгородцы смогут только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на ковид.