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Posted 6 декабря 2021, 07:05

Published 6 декабря 2021, 07:05

Modified 1 декабря, 08:08

Updated 1 декабря, 08:08

ПЦР-тесты для посещения утренников в Белгородской области сделают бесплатно

6 декабря 2021, 07:05
Сюжет
Новый год
Проводить традиционные утренники в Белгородской области будут только после согласия всех родителей. В случае положительного решения тем, кто не прошёл вакцинацию, сделают ПЦР-тест на ковид за счёт властей.

На оперсовещании регионального правительства 6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о порядке проведения детских новогодних утренников в детсадах и начальных классах.

Так, прийти на праздник разрешат только тем родителям, которые предоставят QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, если человек не привит. Как отметил глава региона, исследование на ковид для посещения утренников будут делать за счёт областного бюджета.

Но я вижу, что сейчас идёт рост возмущения у тех, кто не согласен с данной процедурой. Люди говорят, что вакцинированный может быть носителем вируса. Поэтому проводить утренники мы будем только при 100%-ном письменном согласии родителей. Если родители не согласны, то это их выбор.Вячеслав Гладков

Отметим, 3 декабря глава регионального депздрава Андрей Иконников заявлял, что прийти на утренник белгородцы смогут только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на ковид.

В прошлом году детские утренники проходили без родителей.

#Новости#Общество#Белгородская область#Новый год#Губернатор#Эксклюзив#Утренник#Вячеслав Гладков#ПЦР-тест#QR-код
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