ПЦР-тесты для посещения утренников в Белгородской области сделают бесплатно

Но я вижу, что сейчас идёт рост возмущения у тех, кто не согласен с данной процедурой. Люди говорят, что вакцинированный может быть носителем вируса. Поэтому проводить утренники мы будем только при 100%-ном письменном согласии родителей. Если родители не согласны, то это их выбор.Вячеслав Гладков