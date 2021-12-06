Как работает онлайн–касса в аптеке от Тинькофф

Чтобы подключить онлайн — кассу для аптеки необходимо на сайте банка Тинькофф оставить заявку. Специалист свяжется с администрацией аптеки, чтобы обговорить условия и время установки системы. Подключение новых возможностей оплаты происходит в течение двух дней. Вся документация оформляется в соответствии с нормативами по продажам лекарственных средств. Некоторые препараты реализовываются при наличии рецепта от врача. Банк предупредит, какие лекарства можно оплачивать онлайн, чтобы избежать штрафов от платежных систем.