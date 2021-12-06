bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря 2021, 09:39

Published 6 декабря 2021, 09:39

Modified 14 декабря 2023, 15:58

Updated 14 декабря 2023, 15:58

Как работает онлайн–касса в аптеке от Тинькофф

6 декабря 2021, 09:39
Безналичная система оплаты за покупку удобна для покупателей аптеки. Тинькофф предоставляет услугу для юридических лиц по установке онлайн–кассы.

Алгоритм работы онлайн—кассы в аптеке

Технически онлайн касса для аптеки от Тинькофф может быть реализована по-разному, но принцип работы ее везде одинаков. Он предполагает:

  • Кассир пробивает на кассе товар, озвучивая сумму платежа.
  • Покупатель предоставляет карту, прикладывая или вставляя ее в картридер.
  • Сумма покупки списывается со счета покупателя.
  • Деньги поступают на счет банка — эквайера.
  • Клиент получает чек о покупке.
  • Банк переводит средства на счет ИП.

Все перечисленные процессы автоматизированы, что позволяет избежать ошибок при расчетах. Онлайн касса с эквайрингом осуществляет платежи оффлайн и в режиме реального времени на сайте компании.

Как подключить

Чтобы подключить онлайн — кассу для аптеки необходимо на сайте банка Тинькофф оставить заявку. Специалист свяжется с администрацией аптеки, чтобы обговорить условия и время установки системы. Подключение новых возможностей оплаты происходит в течение двух дней. Вся документация оформляется в соответствии с нормативами по продажам лекарственных средств. Некоторые препараты реализовываются при наличии рецепта от врача. Банк предупредит, какие лекарства можно оплачивать онлайн, чтобы избежать штрафов от платежных систем.

Преимущества онлайн—кассы

После установки онлайн — кассы вы сможете:

  • производить безналичную оплату покупок в режиме оффлайн и на сайте, через приложение и месседжеры;
  • возвращать средства покупателю при отказе покупки;
  • создавать и отправлять отчеты о продажах;
  • выгружать подтверждение платежей;
  • подключить автоплатеж;
  • получать выручку от банка на следующий рабочий день;
  • использовать разные платежные системы: Apple Pay, Google Pay, СБП, платежные системы Visa, Mastercard и«Мир».

Преимущества установки онлайн — кассы связаны с повышением объема продаж. Заказ через интернет лекарств экономит время покупателя, позволяет сделать выбор из дома через мобильное приложение или на сайте аптеки необходимый препарат. Круг пользователей расширяется, благодаря возможности оплатить и получить лекарства, не выходя из дома. Крупные аптеки уже воспользовались услугой банка Тинькофф для обеспечения удобства оплаты своим клиентам.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673, ОГРН 1027739642281 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

#Новости#Технологии#Онлайн#Касса#Тинькофф Банк#Эквайринг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика