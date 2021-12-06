Как работает онлайн–касса в аптеке от Тинькофф

Posted 6 декабря 2021, 09:39
Published 6 декабря 2021, 09:39
Modified 14 декабря 2023, 15:58
Updated 14 декабря 2023, 15:58
Технически онлайн касса для аптеки от Тинькофф может быть реализована по-разному, но принцип работы ее везде одинаков. Он предполагает:
Все перечисленные процессы автоматизированы, что позволяет избежать ошибок при расчетах. Онлайн касса с эквайрингом осуществляет платежи оффлайн и в режиме реального времени на сайте компании.
Чтобы подключить онлайн — кассу для аптеки необходимо на сайте банка Тинькофф оставить заявку. Специалист свяжется с администрацией аптеки, чтобы обговорить условия и время установки системы. Подключение новых возможностей оплаты происходит в течение двух дней. Вся документация оформляется в соответствии с нормативами по продажам лекарственных средств. Некоторые препараты реализовываются при наличии рецепта от врача. Банк предупредит, какие лекарства можно оплачивать онлайн, чтобы избежать штрафов от платежных систем.
После установки онлайн — кассы вы сможете:
Преимущества установки онлайн — кассы связаны с повышением объема продаж. Заказ через интернет лекарств экономит время покупателя, позволяет сделать выбор из дома через мобильное приложение или на сайте аптеки необходимый препарат. Круг пользователей расширяется, благодаря возможности оплатить и получить лекарства, не выходя из дома. Крупные аптеки уже воспользовались услугой банка Тинькофф для обеспечения удобства оплаты своим клиентам.
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