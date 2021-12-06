bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря 2021, 08:17

Published 6 декабря 2021, 08:17

Modified 1 декабря, 08:47

Updated 1 декабря, 08:47

Белгородец выстрелил товарищу в голову и выбросил его из машины

6 декабря 2021, 08:17
Сюжет
Убийство
После выстрела потерпевший ещё был жив, однако врачам всё равно не удалось спасти мужчину. Об этом сообщает «Фонарь».

Житель села Киселёво Белгородского района выстрелил в голову своему приятелю, после чего ещё живого выбросил из автомобиля. Медикам не удалось спасти пострадавшего, пишет издание. На злоумышленника завели уголовное дело по подозрению в убийстве.

Инцидент произошёл в пятницу, 3 декабря, поздно вечером по дороге из Белгорода в Хохлово. В больницу привезли 34-летнего раненого в голову мужчину.

По версии следствия, в тот день компания мужчин распивала алкоголь в доме подозреваемого. Между 54-летним хозяином и потерпевшим начался конфликт, после которого злоумышленник взял винтовку и выстрелил в голову гостя. После случившегося он вывез находящегося без сознания потерпевшего и выбросил его на обочине дороги.

Подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет заключения. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Происшествия#Убийство#Криминал#Винтовка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика