Белгородец выстрелил товарищу в голову и выбросил его из машины

По версии следствия, в тот день компания мужчин распивала алкоголь в доме подозреваемого. Между 54-летним хозяином и потерпевшим начался конфликт, после которого злоумышленник взял винтовку и выстрелил в голову гостя. После случившегося он вывез находящегося без сознания потерпевшего и выбросил его на обочине дороги.