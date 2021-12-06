Белгородец выстрелил товарищу в голову и выбросил его из машины

Posted 6 декабря 2021, 08:17
Published 6 декабря 2021, 08:17
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
Житель села Киселёво Белгородского района выстрелил в голову своему приятелю, после чего ещё живого выбросил из автомобиля. Медикам не удалось спасти пострадавшего, пишет издание. На злоумышленника завели уголовное дело по подозрению в убийстве.
Инцидент произошёл в пятницу, 3 декабря, поздно вечером по дороге из Белгорода в Хохлово. В больницу привезли 34-летнего раненого в голову мужчину.
По версии следствия, в тот день компания мужчин распивала алкоголь в доме подозреваемого. Между 54-летним хозяином и потерпевшим начался конфликт, после которого злоумышленник взял винтовку и выстрелил в голову гостя. После случившегося он вывез находящегося без сознания потерпевшего и выбросил его на обочине дороги.
Подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет заключения. Расследование уголовного дела продолжается.