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Posted 3 декабря 2021, 11:44

Published 3 декабря 2021, 11:44

Modified 1 декабря, 08:25

Updated 1 декабря, 08:25

«В будущее области смотрю с оптимизмом»: как Евгений Савченко пришёл к власти

3 декабря 2021, 11:44
Сюжет
Губернатор
В должность губернатора Белгородской области Евгений Савченко вступил 18 декабря 1993 года. Политик стоял во главе региона на протяжении 27 лет. Свой пост он занял во время президентства Бориса Ельцина.

Родился будущий губернатор в посёлке Красная Яруга тогда ещё Курской области. Семья переехала в регион из Сумской области Украины.

«Жили мы очень скромно. Классе в третьем я уже пас колхозных телят. В селе рано начинают работать», — рассказал Евгений Савченко в интервью ТАСС.

После седьмого класса Савченко поступил в Старооскольский геологоразведочный техникум, в котором учился его брат. После учёбы, в 19 лет, пошёл в армию. Служил в Ярославле. Позже стал студентом Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.

На втором курсе женился. Жена первой окончила академию и поехала работать в посёлок Ракитное агрономом-семеноводом в управлении сельского хозяйства.

Первая работа

С 1976 по 1978 годы Евгений Савченко работал главным агрономом колхоза им. Свердлова в Ракитянском районе. А в 1979 году был назначен директором Ракитянского элитно-семеноводческого совхоза, позже стал заместителем председателя райисполкома, начальником управления сельского хозяйства.

Как отмечали в то время в местных газетах, Савченко обратил на себя внимание тем, что стремился неординарно, с помощью внедрения новых технологий подходить к развитию сельского хозяйства.

Позже, в 1985–1988 годах, Савченко работал первым секретарём Шебекинского райкома партии, а впоследствии был избран заместителем председателя Белгородского облисполкома. После этого будущий губернатор некоторое время проработал в Москве.

В 1988 году направили в Москву инструктором орготдела ЦК КПСС, хотя я внутренне сопротивлялся. В 90-м пришлось опять уезжать в Москву. Вынужденно. Устроился работать в Минсельхоз России, был консультантом, замначальника главка растениеводства.цитирует Савченко ТАСС

Как рассказал сам Евгений Савченко, в Москву его тогда направили потому, что он строил дом. Отцу Савченко как фронтовику дали кредит на строительство дома под маленький процент, но строил его Евгений Савченко. Позже его вызвали в бюро обкома партии, вынудили уволиться и написать заявление по собственному желанию.

Последними моими словами было: «Вот вы здесь сидите, нас судите, а я желаю, чтобы каждый из вас построил себе дом». Развернулся и ушёл. Забавно, но все они потом действительно построили. Уже с моей помощью. Некоторые даже не по одному дому.из интервью ТАСС

Также есть версия, что увольнение Савченко с поста руководителя обкома партии могло быть связано со злоупотреблением в распределении машин «Волга». Об этом говорится в книге политолога Виталия Иванова «Глава субъекта РФ».

По словам Савченко, в Москве в Министерстве сельского хозяйства его ценили, работа нравилась, там же он продолжил работать и после распада СССР.

Политический кризис

В 1992–1993 годах в России разгорелся политический кризис. С одной стороны конфликта — президент РФ Борис Ельцин и правительство, с другой — руководство Верховного Совета и большая часть народных депутатов. 21 сентября 1993 года Ельцин подписал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе Российской Федерации», предписывающий Съезду народных депутатов и Верховному Совету РФ прекратить свою деятельность. Депутаты в свою очередь прекратили полномочия президента.

В это время главой администрации Белгородской области был Виктор Берестовой. В сентябре 1993 года он выступил против разгона Верховного Совета и поддержал Съезд народных депутатов и против решения Ельцина о роспуске Совета. С поста главы администрации региона его сместили за неисполнение указов президента и распоряжений правительства, а также за воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан.

Отметим, что кульминацией внутриполитического конфликта в стране стали события 3–4 октября 1993 года — «расстрел Белого дома». В эти дни в районе телецентра «Останкино» в Москве было убито 46 человек, травмы различной степени тяжести получили 124 человека.

После того, как из танков по Белому дому стреляли, меня неожиданно пригласили в аппарат президента и рекомендовали на должность губернатора, вернее, исполняющего обязанности.рассказал Савченко в интервью ТАСС

На вопрос, почему эту должность занял именно он, Савченко отвечал, что главу региона искали из числа белгородцев, которые работали в Москве.

Указ о том, что Савченко назначен и. о. главы администрации области, Ельцин подписал поздно вечером 11 октября накануне вылета в Японию. О назначении глава региона узнал в этот же день в 11 вечера.

«Я отдаю себе отчёт в том, что пришёл на смену главе администрации, который не поддержал действия президента по реформированию политической системы общества. Не ошибусь, если скажу, что у В. И. Берестового было и остаётся много единомышленников в органах исполнительной власти. В этой связи хочу заявить: ни от кого не собираюсь требовать публичного покаяния, а тем более коллективной отставки. Со всей ответственностью утверждаю, что не будет никакого преследования за убеждения, как бы этого кому ни хотелось», — обратился к белгородцам после своего назначения Евгений Савченко в газете «Белгородская правда».

В должности губернатора

На посту губернатора Белгородской области Евгений Савченко проработал 27 лет. Губернатору пять раз удалось победить на выборах. За четверть века Савченко пережил несколько «отставок». В его адрес звучали как слова благодарности, так и недовольства. Тем не менее регион на сегодняшний день является одним из передовых субъектов РФ. На протяжении 27 лет в Белгородской области обеспечивались условия для повышения благосостояния, уровня жизни, создания социальных гарантий.

В далёком 1993 году я произнёс короткую трёхминутную речь. Смысл моего выступления тогда сводился к двум обещаниям. Первое: я вернулся из Москвы в область не для того, чтобы разрушать, а для того, чтобы вместе с земляками сохранить созданное и на его основе строить и созидать новое. Второе: я вернулся не для того, чтобы преследовать инакомыслие, а для того, чтобы объединять всех вокруг одной общей цели. За все годы работы я ни разу не отступил от данных обещаний.Евгений Савченко

На протяжении этого времени, помимо ряда достижений, были и моменты, кидающие тень на репутацию лидера. Государственный долг региона во времена губернаторства Евгения Савченко достиг рекордных значений, как и размер кредитов. Правда, в последние годы правления руководство Белгородской области начало активную планомерную работу по уменьшению госдолга, и она действительно дала свои результаты.

Сообщение об отставке

Впервые информация о том, что Евгений Савченко уйдёт в отставку, появилась ещё в мае 2018 года в одном из телеграм-каналов. В конце июня 2018 года прошёл слух о том, что силовики в МВД лоббируют в Москве своего человека на пост главы региона. На этом всё утихло.

Уже о реальном уходе с должности Савченко объявил в ходе рабочей встречи с руководителями органов власти региона 17 сентября 2020 года. Тогда же он представил своего первого заместителя Дениса Буцаева, которого назначили на данную должность в этот же день. Новость стала громом среди ясного неба: никто не ожидал ухода Савченко и уж тем более того, что его первым замом станет москвич Буцаев, малоизвестный в Белгородской области.

Больших свершений от Буцаева не ждали — новый человек в регионе. Его дед — почётный адвокат России Вячеслав Цымбал — отмечал, что опыт работы у Буцаева большой, однако станет он губернатором или нет, зависит от того, как поработает. Принять кардинальных решений Буцаев не успел. 18 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на должность врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

За горизонт сегодняшней своей должности я не заглядываю, но если увижу, что исчерпал свои возможности, могу стать тормозом, — сам оставлю пост немедленно.Евгений Савченко в интервью «Белгородской правде» в 1993 году

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