«В будущее области смотрю с оптимизмом»: как Евгений Савченко пришёл к власти

«Я отдаю себе отчёт в том, что пришёл на смену главе администрации, который не поддержал действия президента по реформированию политической системы общества. Не ошибусь, если скажу, что у В. И. Берестового было и остаётся много единомышленников в органах исполнительной власти. В этой связи хочу заявить: ни от кого не собираюсь требовать публичного покаяния, а тем более коллективной отставки. Со всей ответственностью утверждаю, что не будет никакого преследования за убеждения, как бы этого кому ни хотелось», — обратился к белгородцам после своего назначения Евгений Савченко в газете «Белгородская правда».