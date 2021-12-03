«В будущее области смотрю с оптимизмом»: как Евгений Савченко пришёл к власти

Posted 3 декабря 2021, 11:44
Published 3 декабря 2021, 11:44
Modified 1 декабря, 08:25
Updated 1 декабря, 08:25
Родился будущий губернатор в посёлке Красная Яруга тогда ещё Курской области. Семья переехала в регион из Сумской области Украины.
«Жили мы очень скромно. Классе в третьем я уже пас колхозных телят. В селе рано начинают работать», — рассказал Евгений Савченко в интервью ТАСС.
После седьмого класса Савченко поступил в Старооскольский геологоразведочный техникум, в котором учился его брат. После учёбы, в 19 лет, пошёл в армию. Служил в Ярославле. Позже стал студентом Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.
На втором курсе женился. Жена первой окончила академию и поехала работать в посёлок Ракитное агрономом-семеноводом в управлении сельского хозяйства.
С 1976 по 1978 годы Евгений Савченко работал главным агрономом колхоза им. Свердлова в Ракитянском районе. А в 1979 году был назначен директором Ракитянского элитно-семеноводческого совхоза, позже стал заместителем председателя райисполкома, начальником управления сельского хозяйства.
Как отмечали в то время в местных газетах, Савченко обратил на себя внимание тем, что стремился неординарно, с помощью внедрения новых технологий подходить к развитию сельского хозяйства.
Позже, в 1985–1988 годах, Савченко работал первым секретарём Шебекинского райкома партии, а впоследствии был избран заместителем председателя Белгородского облисполкома. После этого будущий губернатор некоторое время проработал в Москве.
В 1988 году направили в Москву инструктором орготдела ЦК КПСС, хотя я внутренне сопротивлялся. В 90-м пришлось опять уезжать в Москву. Вынужденно. Устроился работать в Минсельхоз России, был консультантом, замначальника главка растениеводства.цитирует Савченко ТАСС
Как рассказал сам Евгений Савченко, в Москву его тогда направили потому, что он строил дом. Отцу Савченко как фронтовику дали кредит на строительство дома под маленький процент, но строил его Евгений Савченко. Позже его вызвали в бюро обкома партии, вынудили уволиться и написать заявление по собственному желанию.
Последними моими словами было: «Вот вы здесь сидите, нас судите, а я желаю, чтобы каждый из вас построил себе дом». Развернулся и ушёл. Забавно, но все они потом действительно построили. Уже с моей помощью. Некоторые даже не по одному дому.из интервью ТАСС
Также есть версия, что увольнение Савченко с поста руководителя обкома партии могло быть связано со злоупотреблением в распределении машин «Волга». Об этом говорится в книге политолога Виталия Иванова «Глава субъекта РФ».
По словам Савченко, в Москве в Министерстве сельского хозяйства его ценили, работа нравилась, там же он продолжил работать и после распада СССР.
В 1992–1993 годах в России разгорелся политический кризис. С одной стороны конфликта — президент РФ Борис Ельцин и правительство, с другой — руководство Верховного Совета и большая часть народных депутатов. 21 сентября 1993 года Ельцин подписал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе Российской Федерации», предписывающий Съезду народных депутатов и Верховному Совету РФ прекратить свою деятельность. Депутаты в свою очередь прекратили полномочия президента.
В это время главой администрации Белгородской области был Виктор Берестовой. В сентябре 1993 года он выступил против разгона Верховного Совета и поддержал Съезд народных депутатов и против решения Ельцина о роспуске Совета. С поста главы администрации региона его сместили за неисполнение указов президента и распоряжений правительства, а также за воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан.
Отметим, что кульминацией внутриполитического конфликта в стране стали события 3–4 октября 1993 года — «расстрел Белого дома». В эти дни в районе телецентра «Останкино» в Москве было убито 46 человек, травмы различной степени тяжести получили 124 человека.
После того, как из танков по Белому дому стреляли, меня неожиданно пригласили в аппарат президента и рекомендовали на должность губернатора, вернее, исполняющего обязанности.рассказал Савченко в интервью ТАСС
На вопрос, почему эту должность занял именно он, Савченко отвечал, что главу региона искали из числа белгородцев, которые работали в Москве.
Указ о том, что Савченко назначен и. о. главы администрации области, Ельцин подписал поздно вечером 11 октября накануне вылета в Японию. О назначении глава региона узнал в этот же день в 11 вечера.
«Я отдаю себе отчёт в том, что пришёл на смену главе администрации, который не поддержал действия президента по реформированию политической системы общества. Не ошибусь, если скажу, что у В. И. Берестового было и остаётся много единомышленников в органах исполнительной власти. В этой связи хочу заявить: ни от кого не собираюсь требовать публичного покаяния, а тем более коллективной отставки. Со всей ответственностью утверждаю, что не будет никакого преследования за убеждения, как бы этого кому ни хотелось», — обратился к белгородцам после своего назначения Евгений Савченко в газете «Белгородская правда».
На посту губернатора Белгородской области Евгений Савченко проработал 27 лет. Губернатору пять раз удалось победить на выборах. За четверть века Савченко пережил несколько «отставок». В его адрес звучали как слова благодарности, так и недовольства. Тем не менее регион на сегодняшний день является одним из передовых субъектов РФ. На протяжении 27 лет в Белгородской области обеспечивались условия для повышения благосостояния, уровня жизни, создания социальных гарантий.
В далёком 1993 году я произнёс короткую трёхминутную речь. Смысл моего выступления тогда сводился к двум обещаниям. Первое: я вернулся из Москвы в область не для того, чтобы разрушать, а для того, чтобы вместе с земляками сохранить созданное и на его основе строить и созидать новое. Второе: я вернулся не для того, чтобы преследовать инакомыслие, а для того, чтобы объединять всех вокруг одной общей цели. За все годы работы я ни разу не отступил от данных обещаний.Евгений Савченко
На протяжении этого времени, помимо ряда достижений, были и моменты, кидающие тень на репутацию лидера. Государственный долг региона во времена губернаторства Евгения Савченко достиг рекордных значений, как и размер кредитов. Правда, в последние годы правления руководство Белгородской области начало активную планомерную работу по уменьшению госдолга, и она действительно дала свои результаты.
Впервые информация о том, что Евгений Савченко уйдёт в отставку, появилась ещё в мае 2018 года в одном из телеграм-каналов. В конце июня 2018 года прошёл слух о том, что силовики в МВД лоббируют в Москве своего человека на пост главы региона. На этом всё утихло.
Уже о реальном уходе с должности Савченко объявил в ходе рабочей встречи с руководителями органов власти региона 17 сентября 2020 года. Тогда же он представил своего первого заместителя Дениса Буцаева, которого назначили на данную должность в этот же день. Новость стала громом среди ясного неба: никто не ожидал ухода Савченко и уж тем более того, что его первым замом станет москвич Буцаев, малоизвестный в Белгородской области.
Больших свершений от Буцаева не ждали — новый человек в регионе. Его дед — почётный адвокат России Вячеслав Цымбал — отмечал, что опыт работы у Буцаева большой, однако станет он губернатором или нет, зависит от того, как поработает. Принять кардинальных решений Буцаев не успел. 18 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на должность врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
За горизонт сегодняшней своей должности я не заглядываю, но если увижу, что исчерпал свои возможности, могу стать тормозом, — сам оставлю пост немедленно.Евгений Савченко в интервью «Белгородской правде» в 1993 году