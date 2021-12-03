В Белгородской области от ковида скончались ещё восемь женщин и один мужчина

Пополнили список умерших две жительницы Белгорода 1949 и 1961 годов рождения, жительница Яковлевского городского округа, родившаяся в 1969 году, и жительница Корочанского района 1952 года рождения. Все четыре пациентки лечились в городской больнице № 2 в областном центре. Также скончалась жительница Ракитянского района, родившаяся в 1947 году. Женщина проходила лечение в Борисовской ЦРБ.