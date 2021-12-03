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В Белгородской области от ковида скончались ещё восемь женщин и один мужчина

3 декабря 2021, 09:15
Фото: Бел.Ру
За последние сутки коронавирус унёс жизни девяти жителей региона. Всего с начала пандемии в области скончались 1556 человек.

Пополнили список умерших две жительницы Белгорода 1949 и 1961 годов рождения, жительница Яковлевского городского округа, родившаяся в 1969 году, и жительница Корочанского района 1952 года рождения. Все четыре пациентки лечились в городской больнице № 2 в областном центре. Также скончалась жительница Ракитянского района, родившаяся в 1947 году. Женщина проходила лечение в Борисовской ЦРБ.

Кроме того, в число скончавшихся вошли жительница Губкинского городского округа 1951 года рождения, жительница Новооскольского городского округа, родившаяся в 1955 году, житель Старооскольского городского округа 1968 года рождения и жительница Валуйского городского округа, родившаяся в 1948 году. Все четверо пациентов лежали в Старооскольской окружной больнице.

За последние сутки в регионе зафиксировано 333 новых случая ковида. Наибольший прирост заболевших наблюдается в областном центре, где заболели 70 человек, Старооскольском горокруге — 63 новых случая, а также в Белгородском районе — там выявили 34 случая заражения. Всего с начала пандемии в регионе заболели 73 849 человек.

2590 заболевших белгородцев госпитализированы, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 67. Выписались за день 347 жителей региона. С начала пандемии вылечились 61 499 белгородцев.

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#Новости#Коронавирус#Статистика#Общество
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