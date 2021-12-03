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Posted 3 декабря 2021, 08:22

Published 3 декабря 2021, 08:22

Modified 1 декабря, 08:41

Updated 1 декабря, 08:41

В Белгороде пройдёт премьера сериала «Универ. 10 лет спустя»

3 декабря 2021, 08:22
Совсем скоро на ТНТ покажут продолжение легендарного ситкома «Универ» — долгожителя эфира телеканала.

Сериал получил название «Универ. 10 лет спустя», он расскажет о новых проблемах повзрослевших героев в другом жанре — лирической комедии с элементами драмы. На протяжении долгих лет «Универом» засматривалась вся Россия, ситком о весёлых приключениях студентов смотрели люди разных возрастов из разных городов. Он обрёл широкую аудиторию и заполучил тысячи фанатов. Чтобы встретиться с ними, телеканал ТНТ устраивает показ «Универа. 10 лет спустя».

3 декабря по адресу ул. Щорса, 64 состоится показ первых эпизодов нового сериала. Это будет открытая премьера — попасть на неё могут все желающие, прошедшие регистрацию через TimePad. Количество мест ограничено!

Сюжет сериала «Универ. 10 лет спустя» перебрасывает зрителей в будущее, где их любимые герои уже давно покинули студенческое общежитие и начали жить взрослой жизнью, которая порой оказывается весьма суровой. К своим ролям в сериале вернутся Стас Ярушин и Настасья Самбурская, Анна Хилькевич и Александр Мартынов, Арарат Кещян и Екатерина Молоховская, а также Анна Кузина. Новых персонажей сыграют большие драматические артисты Алексей Серебряков и Анатолий Белый.

Приходите на премьеру «Универа. 10 лет спустя» 3 декабря по адресу ул. Щорса, 64, а с 6 декабря в 20.00 смотрите сериал на ТНТ.

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