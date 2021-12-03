В Белгороде пройдёт премьера сериала «Универ. 10 лет спустя»

Сериал получил название «Универ. 10 лет спустя», он расскажет о новых проблемах повзрослевших героев в другом жанре — лирической комедии с элементами драмы. На протяжении долгих лет «Универом» засматривалась вся Россия, ситком о весёлых приключениях студентов смотрели люди разных возрастов из разных городов. Он обрёл широкую аудиторию и заполучил тысячи фанатов. Чтобы встретиться с ними, телеканал ТНТ устраивает показ «Универа. 10 лет спустя».