В Белгороде пройдёт фестиваль идей и технологий

Фестиваль идей и технологий пройдёт в Белгороде с 11 по 12 декабря 2021 года в «сердце» молодёжной культуры города — культурном центре «Октябрь». В этот раз фестиваль пройдёт в онлайн-формате, где каждый не выходя из дома сможет выбрать свой уникальный трек по фестивалю Кружкового движения НТИ. Среди направлений фестиваля в этом году: