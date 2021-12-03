В Белгороде пройдёт фестиваль идей и технологий

Posted 3 декабря 2021, 06:32
Published 3 декабря 2021, 06:32
Modified 1 декабря, 08:41
Updated 1 декабря, 08:41
В рамках этого «Точка кипения Белгород» совместно с Культурным центром «Октябрь» готовит масштабный Digital- фестиваль — путеводитель по приоритетным и значимым технологическим решениям, идеям и проектам не только в региональном секторе, но и мировом. Научные эксперименты, концерты, выставки, мастер-классы, встречи с ведущими специалистами разных технических областей и другие интересные мероприятия ждут участников фестиваля.
Фестиваль идей и технологий пройдёт в Белгороде с 11 по 12 декабря 2021 года в «сердце» молодёжной культуры города — культурном центре «Октябрь». В этот раз фестиваль пройдёт в онлайн-формате, где каждый не выходя из дома сможет выбрать свой уникальный трек по фестивалю Кружкового движения НТИ. Среди направлений фестиваля в этом году:
В первый день фестиваля пройдёт спецпроект «Будущее обыденно». Здесь посетителей ждёт знакомство с актуальными проектами региональных представителей предприятий рынков НТИ. Будут представлены такие компании, как Группа компаний «ЭФКО», «Агро-Белогорье», «ЦентрПрограммСистем» и многие другие.
Помимо этого, в рамках фестиваля 6 декабря 2021 состоится Форсайт–сессия Futuretalk, где соберутся лидеры кружковых сообществ с целью формирования дорожной карты Кружкового движения в Белгородской области на следующий год.
Главная цель фестиваля — формирование единого сообщества технологических энтузиастов в регионе, которые смогут генерировать и самостоятельно реализовывать научно-технические проекты, ориентированные на реальные потребности бизнеса, городской среды и рынка. Экосистема включает в себя ключевых участников Кружкового движения НТИ, региональные институты развития, образовательные учреждения, технологические предприятия с инновационным уклоном. Все они объединятся под единым слоганом: «Любой из нас часть одного целого».
Уверен, в этом году фестиваль кружкового движения НТИ соберёт лучших представителей мейкеров региона, станет ярким событием для членов Кружкового движения НТИ и всех заинтересованных молодых и креативных ребят, неравнодушных к техническому творчеству. Наша команда приложит максимум усилий, чтобы сделать эти два дня самыми яркими даже в формате online.Дмитрий Алдаев, директор МАУК «Культурный центр “Октябрь”»