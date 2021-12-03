У спикера Госдумы оказался самый читаемый Telegram-канал среди политиков

Posted 3 декабря 2021, 10:41
Published 3 декабря 2021, 10:41
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Как сообщает lenta.ru, вторым оказался Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова, замыкает тройку лидеров со своим Telegram-каналом директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Эксперты центра, составлявшие рейтинг, подвергли анализу содержание и объективные метрики свыше сотни персональных Telegram-каналов, которые вели российские политики с 25 ноября 2020 года по 25 ноября 2021 года. В этот список были включены депутаты Государственной думы и члены Совфеда, руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов РФ, лидеры политических партий, члены региональных парламентов.
Итоговая оценка учитывала следующие показатели: число упоминаний в Telegram и количество подписчиков, средняя частотность просмотра публикации, насколько активен автор канала и как широко его цитировали, сколько записей появлялось там в среднем за неделю и с какой скоростью росло количество подписчиков в месяц и в год. Кроме того, проанализировано содержание публикаций и авторский профиль.
По данным специалиста центра Артёма Бассарабы, изучая Telegram-канал, который вёл Володин, не учитывался фактор последней нашумевшей публикации в связи с прививками, набравшей почти 700 тысяч комментариев. Тем не менее уже тогда у спикера были набраны максимальные баллы. При этом он стал автором новой тенденции Telegram, которая связана с открытием комментариев. И теперь уже не выглядит проблемой для политика, что его усиленно читают антиваксеры и противники QR-кодов. Но с помощью своего поста Володин смог привести к себе в Telegram более зрелых читателей, и они никуда не уйдут.
«Всем действующим политикам придётся с этим считаться», — поясняет Бассараба.
Он утверждает, что Telegram сегодня можно считать одним из самых эффективных политических инструментов в РФ.
Ранее силами специалистов Центра содействия законотворчеству было проведено исследование, согласно которому в этом году Россия возглавила международный рейтинг открытости парламентов.
В исследовании отмечалось, что наиболее высокие баллы среди всех рассмотренных нижних палат парламентов Госдуме удалось набрать за счёт разветвлённой сети коммуникаций с гражданами, куда включены не только официальные аккаунты в соцсетях, но также авторский Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина, собственная газета и парламентское телевидение «Дума-ТВ».