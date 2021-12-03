У спикера Госдумы оказался самый читаемый Telegram-канал среди политиков

По данным специалиста центра Артёма Бассарабы, изучая Telegram-канал, который вёл Володин, не учитывался фактор последней нашумевшей публикации в связи с прививками, набравшей почти 700 тысяч комментариев. Тем не менее уже тогда у спикера были набраны максимальные баллы. При этом он стал автором новой тенденции Telegram, которая связана с открытием комментариев. И теперь уже не выглядит проблемой для политика, что его усиленно читают антиваксеры и противники QR-кодов. Но с помощью своего поста Володин смог привести к себе в Telegram более зрелых читателей, и они никуда не уйдут.