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Posted 3 декабря 2021, 10:41

Published 3 декабря 2021, 10:41

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

У спикера Госдумы оказался самый читаемый Telegram-канал среди политиков

3 декабря 2021, 10:41
По информации экспертов АНО «Центр развития политического капитала», которые работали над составлением рейтинга Telegram-каналов российских политиков, на первом месте по этому показателю оказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Составляя рейтинг, эксперты изучали данные «Медиалогии» и TGStat.

Как сообщает lenta.ru, вторым оказался Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова, замыкает тройку лидеров со своим Telegram-каналом директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Эксперты центра, составлявшие рейтинг, подвергли анализу содержание и объективные метрики свыше сотни персональных Telegram-каналов, которые вели российские политики с 25 ноября 2020 года по 25 ноября 2021 года. В этот список были включены депутаты Государственной думы и члены Совфеда, руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов РФ, лидеры политических партий, члены региональных парламентов.

Итоговая оценка учитывала следующие показатели: число упоминаний в Telegram и количество подписчиков, средняя частотность просмотра публикации, насколько активен автор канала и как широко его цитировали, сколько записей появлялось там в среднем за неделю и с какой скоростью росло количество подписчиков в месяц и в год. Кроме того, проанализировано содержание публикаций и авторский профиль.

По данным специалиста центра Артёма Бассарабы, изучая Telegram-канал, который вёл Володин, не учитывался фактор последней нашумевшей публикации в связи с прививками, набравшей почти 700 тысяч комментариев. Тем не менее уже тогда у спикера были набраны максимальные баллы. При этом он стал автором новой тенденции Telegram, которая связана с открытием комментариев. И теперь уже не выглядит проблемой для политика, что его усиленно читают антиваксеры и противники QR-кодов. Но с помощью своего поста Володин смог привести к себе в Telegram более зрелых читателей, и они никуда не уйдут.

«Всем действующим политикам придётся с этим считаться», — поясняет Бассараба.

Он утверждает, что Telegram сегодня можно считать одним из самых эффективных политических инструментов в РФ.

Ранее силами специалистов Центра содействия законотворчеству было проведено исследование, согласно которому в этом году Россия возглавила международный рейтинг открытости парламентов.

В исследовании отмечалось, что наиболее высокие баллы среди всех рассмотренных нижних палат парламентов Госдуме удалось набрать за счёт разветвлённой сети коммуникаций с гражданами, куда включены не только официальные аккаунты в соцсетях, но также авторский Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина, собственная газета и парламентское телевидение «Дума-ТВ».

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