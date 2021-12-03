Новая спортивная площадка от Фонда «Поколение» Андрея Скоча открылась в Шебекино

За этот год некогда безлюдный пустырь преобразился. Теперь ещё одна местная достопримечательность — современная спортивная площадка. Она появилась благодаря Фонду «Поколение» Андрея Скоча. Многофункциональная площадка подойдёт для всех видов спорта, а также для занятий воркаутом или просто активного отдыха. Рядом находится школа. Да и в целом: в микрорайоне проживает больше 11 тысяч жителей и много детей. А значит, пустовать площадка точно не будет.
Всего за пять лет на территории Шебекинского горокруга построено семь детских и спортивно-игровых площадок. Только в этом году открылись четыре площадки в разных районах Шебекино и в селе Первоцепляево. Два таких объекта появилось на пустырях и стали своеобразным локомотивом развития прилегающей территории. Так, четыре года назад открылась спортивно-игровая площадка на набережной города возле Центра культурного развития. Теперь здесь проведено благоустройство набережной, а рядом открылась скейт-площадка, также построенная на средства Фонда «Поколение».
Новая площадка находится в другой части города — на набережной в районе ледовой арены. Она станет частью нового общественного пространства, обустройство которой будет продолжено в будущем году. А в конце этого года здесь будет установлена новогодняя ёлка в подарок от Фонда «Поколение» Андрея Скоча.
Каждая подобная площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резиновые элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют неприятный запах. Игровое и спортивное оборудование отвечает стандартам качества и безопасности.
Это уже 61-я площадка, построенная в Белгородской области на средства Фонда «Поколение» с 2017 года. Это более 15 тысяч квадратных метров травмобезопасного покрытия, более тысячи установленных спортивных элементов. Это направление очень востребовано, и мы видим, сколько сейчас строится подобных объектов уже по муниципальным и областным программам. И запрос населения не уменьшается, поэтому программа Фонда Андрея Скоча продолжится и в будущем году.Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча
Программа 2021 года Фонда Андрея Скоча по обустройству спортивных объектов на открытом воздухе завершилась открытием площадки в городе Шебекино. В этом году в Белгородской области открылось 25 детских спортплощадок от Фонда «Поколение».