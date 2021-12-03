Новая спортивная площадка от Фонда «Поколение» Андрея Скоча открылась в Шебекино

Всего за пять лет на территории Шебекинского горокруга построено семь детских и спортивно-игровых площадок. Только в этом году открылись четыре площадки в разных районах Шебекино и в селе Первоцепляево. Два таких объекта появилось на пустырях и стали своеобразным локомотивом развития прилегающей территории. Так, четыре года назад открылась спортивно-игровая площадка на набережной города возле Центра культурного развития. Теперь здесь проведено благоустройство набережной, а рядом открылась скейт-площадка, также построенная на средства Фонда «Поколение».