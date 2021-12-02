В Сибири нашли мясо белгородского «Приосколья» с хинолонами

В управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям на старшего ветеринарного врача по убою и переработке птицы № 2 Седунову В. возбудили административное дело за нарушение ветеринарно-санитарных правил и назначили штраф в 25 тысяч рублей.