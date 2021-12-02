В Сибири нашли мясо белгородского «Приосколья» с хинолонами

Posted 2 декабря 2021, 11:59
Published 2 декабря 2021, 11:59
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
В полуфабрикатах «Приосколья» нашли потенциально опасные вещества — антибиотик хинолон. Пробы отбирали специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.
Производитель продукции — завод «Приосколья» в Холках Новооскольского горокруга Белгородской области.
В управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям на старшего ветеринарного врача по убою и переработке птицы № 2 Седунову В. возбудили административное дело за нарушение ветеринарно-санитарных правил и назначили штраф в 25 тысяч рублей.