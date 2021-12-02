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Posted 2 декабря 2021, 11:59

Published 2 декабря 2021, 11:59

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

В Сибири нашли мясо белгородского «Приосколья» с хинолонами

2 декабря 2021, 11:59
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Штраф
Антибиотики обнаружили в полуфабрикате из мяса цыплят-бройлеров, который производят в Холках в Новооскольском горокруге. Ветеринарный врач предприятия заплатит за это штраф.

В полуфабрикатах «Приосколья» нашли потенциально опасные вещества — антибиотик хинолон. Пробы отбирали специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.

Производитель продукции — завод «Приосколья» в Холках Новооскольского горокруга Белгородской области.

В управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям на старшего ветеринарного врача по убою и переработке птицы № 2 Седунову В. возбудили административное дело за нарушение ветеринарно-санитарных правил и назначили штраф в 25 тысяч рублей.

#Новости#Экономика#Штраф#Россельхознадзор#Приосколье#Антибиотики
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