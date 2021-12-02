В Белгородской области дистанционное закрытие больничных не пользуется популярностью

Posted 2 декабря 2021, 11:47
Published 2 декабря 2021, 11:47
Modified 1 декабря, 07:01
Updated 1 декабря, 07:01
Как отметил Гладков, дистанционное закрытие больничных в рамках существующих нормативов является допустимым форматом.
В рамках существующих нормативов — этот формат возможен. Когда больной себя чувствует хорошо, когда врач не видит никаких препятствий, фактически одним кликом можно закрыть больничный без посещения медучреждения. Жители требуют ежесекундных изменений. Конечно, человек заболел, он хочет получить услуги и ни о чём не думать. Но для того, чтобы перестроить систему, к сожалению, требуется время. Но мы уже научились сокращать в десятки раз все процедуры.Вячеслав Гладков
При этом, по данным губернатора, услуга дистанционного закрытия больничных пока не очень популярна среди белгородцев — из 59 тысяч человек, которые закрывали листки нетрудоспособности в октябре, порядка 360–600 человек сделали это онлайн — в неделю от 90 до 150 больничных.
Совсем небольшое количество. В первую очередь, мы виним себя — не дошли, не объяснили, не рассказали. Человеку нужно изменить свой подход, но для этого мы должны быть убедительными. Будем убедительными — всё у нас получится.Вячеслав Гладков
Напомним, сервис дистанционного закрытия больничных заработал в Белгородской области 9 ноября. Для закрытия больничного пациенту необходимо зайти на сайт «Электронной регистратуры» и отправить заявку. Врач рассматривает заявку и принимает решение — можно или нельзя закрывать больничный.