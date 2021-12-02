В Белгородской области дистанционное закрытие больничных не пользуется популярностью

В рамках существующих нормативов — этот формат возможен. Когда больной себя чувствует хорошо, когда врач не видит никаких препятствий, фактически одним кликом можно закрыть больничный без посещения медучреждения. Жители требуют ежесекундных изменений. Конечно, человек заболел, он хочет получить услуги и ни о чём не думать. Но для того, чтобы перестроить систему, к сожалению, требуется время. Но мы уже научились сокращать в десятки раз все процедуры.Вячеслав Гладков