К 2030 году ВРП Белгородской области должен вырасти до 2 трлн рублей

Posted 2 декабря 2021, 14:09
Published 2 декабря 2021, 14:09
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
Как отметил глава региона, по объёму валового регионального продукта (ВРП) Белгородская область находится на третьем месте в Центральном федеральном округе и на 19-м месте в России.
По итогам 2020 года ВРП составил 920 млрд рублей. К 2030 году областное правительство планирует его увеличить до 2 трлн рублей.
Мне кажется, что это достижимые показатели. Когда мы рассматривали, каким образом развивать регион, говорили, что, в принципе, мы находимся на пике своих возможностей, но это в рамках горизонтального разреза. Если рассматривать наш регион как область с огромным количеством компетенций, современных технологий, возможностей, финансовых ресурсов, я бы сказал, что это очень устойчивая база для существенного развития.Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что предварительные переговоры и заключённые соглашения подтверждают вышеуказанную гипотезу.
В Санкт-Петербурге мы на форуме заключили на 400 млрд рублей соглашения по объёмам инвестиций. На сегодняшний день этот портфель увеличен до порядка 720 млрд рублей. Поэтому, мне кажется, это позволяет нам достаточно уверенно говорить о реалистичности проекта. Всё, что нам нужно — систематизировать проекты. Перейти от инвестиционных соглашений к реализации дорожных карт, помогать инвесторам, сокращать сроки и отслеживать обязательства по рабочим местам, налоговым отчислениям.Вячеслав Гладков
Напомним, в Белгородской области в 2024 году ВРП прогнозируется в объёме порядка 1,5 трлн рублей.
В 2022 году регион планирует привлечь 100 млн рублей федеральных субсидий на компенсацию затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением оборудования.
Также за три года власти планируют завершить 26 инвестиционных проектов крупных предприятий в горной металлургии, биофармацевтике, машиностроении, химической промышленности и других производств на 184,1 млрд рублей.