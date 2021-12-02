К 2030 году ВРП Белгородской области должен вырасти до 2 трлн рублей

Мне кажется, что это достижимые показатели. Когда мы рассматривали, каким образом развивать регион, говорили, что, в принципе, мы находимся на пике своих возможностей, но это в рамках горизонтального разреза. Если рассматривать наш регион как область с огромным количеством компетенций, современных технологий, возможностей, финансовых ресурсов, я бы сказал, что это очень устойчивая база для существенного развития.Вячеслав Гладков