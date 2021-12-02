«Единая Россия» организовала прием граждан во всех регионах страны

Житель Перми Сергей Толчин обратился с проблемой капитального ремонта школы своей дочери. Зданию, где расположено образовательное учреждение, 130 лет, и оно признано объектом культурного наследия. Для приведения его в порядок необходимо 400 млн рублей, а такую сумму местные власти выделить не могут. В ответ Дмитрий Медведев поручил единороссами в Пермской области помочь школе войти в программу капремонта, которую «Единая Россия» по поручению российского президента осуществляет вместе с Министерством просвещения.