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«Единая Россия» организовала прием граждан во всех регионах страны

2 декабря 2021, 14:43
Фото: ER.RU
Единороссы объявили о старте декады приемов граждан с 1 по 10 декабря. С первого дня работы по всей стране открылось свыше 5000 пунктов, где россияне могут проконсультироваться по своему вопросу или получить помощь.

Приемы граждан 1 декабря были проведены во всех регионах, и только в первый день работы площадок в них обратилось около десяти тысяч человек, сообщает nashgorod.ru. Первым рассмотрел вопросы от посетителей председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Так, глава Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерина Кузнецова предложила организовать ресурс, посвященный вопросам детской реабилитации. Медведев отметил, что реализация данной инициативы поможет многим семьям.

Житель Перми Сергей Толчин обратился с проблемой капитального ремонта школы своей дочери. Зданию, где расположено образовательное учреждение, 130 лет, и оно признано объектом культурного наследия. Для приведения его в порядок необходимо 400 млн рублей, а такую сумму местные власти выделить не могут. В ответ Дмитрий Медведев поручил единороссами в Пермской области помочь школе войти в программу капремонта, которую «Единая Россия» по поручению российского президента осуществляет вместе с Министерством просвещения.

Многодетная мать из Ростова-на-Дону Оксана Ткач обратилась к единороссам с вопросом газификации земельного участка. Руководитель ЕР заявил, что Госдумой был принят закон о социальной газификации, цель которого — на безвозмездной основе обеспечить газом каждый участок. Он пообещал, что поручит ростовским единороссам вместе с администрацией региона решить вопрос по подведению газа к участку заявительницы и к соседним участкам.

Руководитель родительского комитета пятого класса волгоградской гимназии № 16 Екатерина Ермилова обратилась к ЕР с просьбой урегулировать работу служб примирения в школах на законодательном уровне. По ее словам, это необходимо, так как взрослые часто не воспринимают всерьез последствия школьных конфликтов и недооценивают важность своего участия в их разрешении.

В Самаре секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров

помог решить вопрос с финансированием программы по замене окон в одном из детсадов. На Ямале секретарь регионального отделения партии Алексей Ситников оказал молодой матери содействие в трудоустройстве. А во Владимирской области врио губернатора Александр Авдеев помог получить жилье сироте из Ковровского района.

Как сообщает сайт ER.RU, каждый день «приемной» декады будет посвящен отдельной теме. Россияне могут прийти за консультацией в общественные приемные председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, а также в дополнительно организованные пункты.

«В день рождения „Единой России“ традиционно начнется декада приемов граждан. С 1 по 10 декабря депутаты-единороссы ответят на различные вопросы, касающиеся здравоохранения, социальной защиты населения, образования, ЖКХ, предоставят юридические консультации. Депутаты всегда открыты для общения с гражданами — посредством личных встреч на местах, в общественных приемных, дистанционно через электронную почту, по телефону, в социальных сетях», — рассказал руководитель фракции партии «Единая Россия» в облдуме Юрий Клепиков.

#Новости#Политика
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