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Posted 2 декабря 2021, 07:06

Published 2 декабря 2021, 07:06

Modified 1 декабря, 08:16

Updated 1 декабря, 08:16

Белгородцу грозит 8 лет тюрьмы за развратные действия в отношении 12-летней девочки

2 декабря 2021, 07:06
За нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетнего жителя Борисовского района ждёт восемь лет заключения. Об этом сообщил региональный следком.

Белгородец может сесть в тюрьму на восемь лет. Мужчина просил 12-летнюю девочку присылать фотографии интимного характера через социальные сети.

Против 38-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Как установили следователи, обвиняемый в январе 2021 года познакомился с девочкой из другого региона в интернете.

О возрасте собеседницы белгородец знал. Он переписывался с девочкой и просил отправлять ему интимные фотографии, что ребёнок и делал. Переписку увидели родители школьницы и обратились в полицию.

Против белгородца возбуждено уголовное дело, его ждёт до восьми лет колонии. В настоящий момент обвиняемый находится под стражей.

#Новости#Происшествия#Несовершеннолетняя#Фотографии#Девочка
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