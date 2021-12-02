Белгородцу грозит 8 лет тюрьмы за развратные действия в отношении 12-летней девочки

Posted 2 декабря 2021, 07:06
Published 2 декабря 2021, 07:06
Modified 1 декабря, 08:16
Updated 1 декабря, 08:16
Белгородец может сесть в тюрьму на восемь лет. Мужчина просил 12-летнюю девочку присылать фотографии интимного характера через социальные сети.
Против 38-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Как установили следователи, обвиняемый в январе 2021 года познакомился с девочкой из другого региона в интернете.
О возрасте собеседницы белгородец знал. Он переписывался с девочкой и просил отправлять ему интимные фотографии, что ребёнок и делал. Переписку увидели родители школьницы и обратились в полицию.
Против белгородца возбуждено уголовное дело, его ждёт до восьми лет колонии. В настоящий момент обвиняемый находится под стражей.