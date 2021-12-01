ВСК внедрила ИИ в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско

«Внедрение технологии ИИ в процесс урегулирования — знаковое событие как для компании, так и для отрасли в целом. Если сами технологии искусственного интеллекта уже внедряются повсеместно, то основная задача, которая стоит перед менеджментом компаний — это перестроить процессы с учетом новой технологии. Работать по-старому больше невозможно. А это серьёзная работа не только внутри компании, но и со всеми игроками рынка авто: Станциями технического обслуживания, экспертами, автодилерами. — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК. — То, что такая возможность дана напрямую нашему клиенту в мобильном приложении является продолжением стратегии развития дистанционных сервисов. Более 60% наших клиентов уже сейчас выбирают именно дистанционное урегулирование».