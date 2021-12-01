В Белгороде установят памятник Герою России Антону Копейкину

Posted 1 декабря 2021, 07:26
Published 1 декабря 2021, 07:26
Modified 1 декабря, 08:51
Updated 1 декабря, 08:51
Установить бюст Герою России Антону Копейкину администрации Белгорода предложил начальник управления Федеральной службы безопасности России по Белгородской области Сергей Рожков.
Антон Копейкин — подполковник Центра специального назначения ФСБ России. Родился 6 июня 1977 года в Белгороде. Окончил юридический институт МВД России. Служил в УФСБ России по Белгородской области, затем был переведён в Москву. В составе спецподразделений ФСБ Копейкин принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а также в Сирии. За самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга Копейкина дважды награждали орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «Суворова».
22 июня 2020 года подполковник погиб при исполнении служебных обязанностей.
Бюст будет передан в муниципальную собственность. Ежегодно, начиная с 2022 года, необходимо предусматривать при формировании бюджета городского округа средства на содержание, реставрацию и ремонт бюста.Ольга Лесных, начальник управления культуры администрации Белгорода
Решение об установке монумента депутаты приняли единогласно.
Напомним, 30 ноября во время заседания горсовета депутаты Белгорода поддержали установку уже стоящего бюста Петра I, а также попросили предоставить информацию об экономии бюджетных средств, на которые установили монумент. Порядок установки памятника был нарушен.