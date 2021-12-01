В Белгороде установят памятник Герою России Антону Копейкину

Антон Копейкин — подполковник Центра специального назначения ФСБ России. Родился 6 июня 1977 года в Белгороде. Окончил юридический институт МВД России. Служил в УФСБ России по Белгородской области, затем был переведён в Москву. В составе спецподразделений ФСБ Копейкин принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а также в Сирии. За самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга Копейкина дважды награждали орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «Суворова».