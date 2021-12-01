В Белгороде создадут круглогодичный спортивно-оздоровительный лагерь

Во время 42-й сессии горсовета депутаты согласовали предложение о передаче лагеря «Альтаир», расположенного в урочище Липки, в областную собственность. В комплекс лагеря входит 14 объектов недвижимости.
На базе детского центра планируют создать круглогодичный спортивно-оздоровительный лагерь для проведения сборов, тренировок и оздоровления. По словам руководителя комитета имущественных и земельных отношений администрации Белгорода Ирины Дементьевой, сейчас лагерь находится в неудовлетворительном состоянии.
На реконструкцию лагеря из областного бюджета намерены выделить 160 млн рублей. После ремонта в нём должны появиться шесть спальных корпусов, медпункт, столовая, сауна, два административно-бытовых здания, дом культуры, стадион с искусственным покрытием, беговые дорожки и площадка для сдачи ГТО.
Напомним, 26 декабря в лагерь «Артек» отправят десять детей из Белгородской области. Среди них ученики школ Белгорода, Старого Оскола и Волоконовского района. Их выбрала автоматизированная система «Путёвка» на основе электронного портфолио, в котором указаны успехи в учёбе и науке, сферах культуры и спорта, общественной деятельности.