В Белгороде создадут круглогодичный спортивно-оздоровительный лагерь

Напомним, 26 декабря в лагерь «Артек» отправят десять детей из Белгородской области. Среди них ученики школ Белгорода, Старого Оскола и Волоконовского района. Их выбрала автоматизированная система «Путёвка» на основе электронного портфолио, в котором указаны успехи в учёбе и науке, сферах культуры и спорта, общественной деятельности.