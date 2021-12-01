Три категории россиян получат с 1 декабря прибавку к пенсии

С 1 декабря по стране появилось множество нововведений. Одно из них — автоматическая индексация пенсии, на которую могут рассчитывать три категории пенсионеров, пишут в издании.
Ждать прибавки к выплатам могут пенсионеры старше 80 лет. Размер выплат увеличился в два раза и составил 12,08 тыс. рублей.
Ещё на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, которые работали до августа текущего года. При этом уволиться они должны были именно в последний месяц лета. С 1 декабря к их пенсии прибавится дополнительная доплата за три месяца.
Кроме того, индексация коснётся россиян, подававших заявление на перерасчёт. Надбавки к пенсии будут зачислять автоматически.
Напомним, в России с 1 декабря вступил в силу ряд новых законов. Они касаются банковской системы, правил въезда в РФ для иностранцев, маркировки продукции, а также регистрации.