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«Сухие» фонтаны и «шуховские башни»: как может выглядеть центральная улица Белгорода

1 декабря 2021, 14:57
Фото: иллюстрация из презентации
Московский архитектор Олег Шапиро предложил своё видение развития ул. 50-летия Белгородской области.

Общая длина улицы 50-летия Белгородской области составляет 1,5 км. По словам Олега Шапиро, эта улица — главный променад города. Задача реконструкции — сделать её главной прогулочной улицей города.

Половина улицы уже сделана. Можно сказать, что она не так уж и брошена, она живая, осталась немного её доделать.
Олег Шапиро

В рамках концепции предлагается высадить регулярную рощу, которая будет давать тень летом, а в подземном переходе сделать инфоцентр.

Здесь есть подземный переход, который мы хотим использовать, как визит-центр. Мы предлагаем на входе и выходе сделать систему небольших киосков, а внизу — информационный центр для людей, которые сюда приезжают. Так в закрытом месте не будет особого безобразия.
Олег Шапиро

Помимо этого, архитектор предлагает установить в едином стиле киоски, световые объекты – «шуховские башенки», высадить липовую аллею, а также создать «сухие» фонтаны.

«Фонтан — довольно скромная вещь. Дети любят такого рода фонтанчики, их легко выключить, они бьют из-под земли», — отметил Олег Шапиро.

Фото: иллюстрация из презентации

Напомним, 5 декабря горожане могут поучаствовать в обсуждении этих проектов. Дискуссия состоится в 13:00 в молодёжном центре «Октябрь».

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