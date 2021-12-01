«Сухие» фонтаны и «шуховские башни»: как может выглядеть центральная улица Белгорода

Общая длина улицы 50-летия Белгородской области составляет 1,5 км. По словам Олега Шапиро, эта улица — главный променад города. Задача реконструкции — сделать её главной прогулочной улицей города.
Половина улицы уже сделана. Можно сказать, что она не так уж и брошена, она живая, осталась немного её доделать.
Олег Шапиро
В рамках концепции предлагается высадить регулярную рощу, которая будет давать тень летом, а в подземном переходе сделать инфоцентр.
Здесь есть подземный переход, который мы хотим использовать, как визит-центр. Мы предлагаем на входе и выходе сделать систему небольших киосков, а внизу — информационный центр для людей, которые сюда приезжают. Так в закрытом месте не будет особого безобразия.
Олег Шапиро
Помимо этого, архитектор предлагает установить в едином стиле киоски, световые объекты – «шуховские башенки», высадить липовую аллею, а также создать «сухие» фонтаны.
«Фонтан — довольно скромная вещь. Дети любят такого рода фонтанчики, их легко выключить, они бьют из-под земли», — отметил Олег Шапиро.
Напомним, 5 декабря горожане могут поучаствовать в обсуждении этих проектов. Дискуссия состоится в 13:00 в молодёжном центре «Октябрь».