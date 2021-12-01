Гладков: Белгород должен засиять 11 декабря

По словам Гладкова, детская горка в парке Победы будет недалеко от проезжей части. Нужен контроль и на новых катках. Их можно будет посетить бесплатно, ожидается большой наплыв людей. Но потребуется регламентация входа и соблюдение требований Роспотребнадзора. Для обеспечения безопасности привлекут дополнительные силы органов внутренних дел и муниципальной стражи.