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Posted 1 декабря 2021, 17:57

Published 1 декабря 2021, 17:57

Modified 1 декабря, 08:36

Updated 1 декабря, 08:36

Гладков: Белгород должен засиять 11 декабря

1 декабря 2021, 17:57
Сюжет
Новый год
Губернатор региона вместе с исполняющим обязанности мэра города рассказал о подготовке областного центра к праздникам.

На 1 декабря город готов к Новому году на 75%. К 7 декабря завершат все пусконаладочные работы. Для детей установят две горки — у художественного музея и перед культурным центром «Октябрь».

На Соборной площади установят качели, а 11 декабря откроют каток. Каток в Центральном парке начнёт принимать всех желающих 15 декабря. Гладков поручил администрации города обеспечить безопасность на всех праздничных активностях.

По словам Гладкова, детская горка в парке Победы будет недалеко от проезжей части. Нужен контроль и на новых катках. Их можно будет посетить бесплатно, ожидается большой наплыв людей. Но потребуется регламентация входа и соблюдение требований Роспотребнадзора. Для обеспечения безопасности привлекут дополнительные силы органов внутренних дел и муниципальной стражи.

«11 декабря город должен полностью засиять. Мы рассчитываем создать праздничное настроение у всех жителей и гостей Белгорода, для этого прилагаются очень большие усилия. Масштабная работа по украшению улиц проводится не только муниципалитетом, но и коммерческими предприятиями», — отметил глава региона.

#Новости#Общество#Новый год#Губернатор#Фотофакт#Новости Белгорода#Подготовка#Вячеслав Гладков
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