Гладков: Белгород должен засиять 11 декабря

Posted 1 декабря 2021, 17:57
Published 1 декабря 2021, 17:57
Modified 1 декабря, 08:36
Updated 1 декабря, 08:36
На 1 декабря город готов к Новому году на 75%. К 7 декабря завершат все пусконаладочные работы. Для детей установят две горки — у художественного музея и перед культурным центром «Октябрь».
На Соборной площади установят качели, а 11 декабря откроют каток. Каток в Центральном парке начнёт принимать всех желающих 15 декабря. Гладков поручил администрации города обеспечить безопасность на всех праздничных активностях.
По словам Гладкова, детская горка в парке Победы будет недалеко от проезжей части. Нужен контроль и на новых катках. Их можно будет посетить бесплатно, ожидается большой наплыв людей. Но потребуется регламентация входа и соблюдение требований Роспотребнадзора. Для обеспечения безопасности привлекут дополнительные силы органов внутренних дел и муниципальной стражи.
«11 декабря город должен полностью засиять. Мы рассчитываем создать праздничное настроение у всех жителей и гостей Белгорода, для этого прилагаются очень большие усилия. Масштабная работа по украшению улиц проводится не только муниципалитетом, но и коммерческими предприятиями», — отметил глава региона.