Tele2 предложила клиентам выгоду в партнерстве с «Яндекс.Заправками»

С помощью сервиса «Яндекс.Заправки» владельцы автомобилей могут оплачивать топливо в приложении с мобильного телефона. Так не придется идти на кассу и ждать в очереди, а если на станции есть свободный заправщик, не потребуется даже выходить из машины. Заправляться с сервисом удобно: нужно найти на карте ближайшую подключенную АЗС и построить до нее маршрут. Уже на станции в приложении откроется карточка для указания деталей заправки и оплаты. Сервис работает на 8 000 АЗС по всей России («Роснефть», «Шелл», BP, Нефтьмагистраль, «Татнефть» и «Башнефть»). Заправиться со скидкой можно через приложение «Яндекс.Заправки», а также в «Яндекс.Картах» и «Навигаторе».