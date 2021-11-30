Гаражи как культурные центры: как может измениться Камышовая набережная в Белгороде

Мы всегда говорим о том, что у нас есть места для детей, для пожилых и семей, но нет мест для подростков 12–15 лет. «Фабрика молодёжи» — это такая зона, где подростки смогут собираться, общаться между собой, включать музыку, где нужно, заниматься спортом.