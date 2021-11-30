Гаражи как культурные центры: как может измениться Камышовая набережная в Белгороде

Камышовая набережная Белгорода соединяет реки Везёлку и Северский Донец. По словам архитектора Олега Шапиро, эта набережная имеет уникальную экосистему и удачное месторасположение. Однако в этой зоне также есть ряд недостатков — застаивание воды, недостаточная связность, не развиты водные активности. Отметим, что общая площадь территории составляет 35 га.
Архитектор Олег Шапиро предлагает разделить набережную на следующие зоны: индустриально-культурную, спортивно-рекреационную, зону «Свой парк» (возле частного сектора) и парк водных растений.
Вдоль набережной предлагается построить общественно-культурный центр, многофункциональную перголу и «фабрику молодёжи».
Мы всегда говорим о том, что у нас есть места для детей, для пожилых и семей, но нет мест для подростков 12–15 лет. «Фабрика молодёжи» — это такая зона, где подростки смогут собираться, общаться между собой, включать музыку, где нужно, заниматься спортом.
Олег Шапиро
Помимо этого, в заброшенных гаражах архитектор предлагает сделать общественно-культурные центры: «Мы перенесём основной смысл содержания гаражей: нужно не разрушать их, а использовать как новое пространство». Архитектор отметил, что аналогичный центр уже сделали в Москве — там на территории гаража кондитерской фабрики расположили общественный центр «Стрелка».
Рядом с академией тенниса предлагается создать спортивно-рекреационный парк с площадками, трибунами, зоной для мероприятий и многофункциональными павильонами. Также в наиболее заболоченном месте архитектор предлагает сделать парк с водными видами растений и разместить в нём экошколу и парусную школу.
Кроме того, Олег Шапиро советует проводить на набережной концерты в камышах, фестивали и танцы: «При создании концепции набережной мы максимально пытались взаимодействовать с водой и камышами».
Напомним, на Камышовой набережной может появиться смотровой мост, который соединит реки Северский Донец и Везёлку.