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Белгородец потребовал деньги с УК за залив квартиры фекальными массами

30 ноября 2021, 04:12
Фото: Бел.Ру
Квартира жителя Волоконовского района пострадала из-за прорыва канализации, которую ненадлежащим образом отремонтировали, сообщают в районном суде муниципалитета.

Белгородец обратился в суд с иском о возмещении материального ущерба после прорыва канализации. В июле 2021 года в многоквартирном доме засорилась труба и в результате из-за прорыва в квартиру потерпевшего попали нечистоты.

Так как содержать и ремонтировать общее имущество многоэтажки должна управляющая компания, то ответственность за случившуюся аварию несёт именно она. УК свои обязанности не выполнила, поэтому суд принял решение взыскать с неё материальный ущерб.

В суде не сообщили о размере ущерба и о том, какая управляющая компания его нанесла.

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#Новости#Порыв#Управляющая компания#Канализация#Волоконовский район#Происшествия
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