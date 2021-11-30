Белгородец потребовал деньги с УК за залив квартиры фекальными массами

Белгородец обратился в суд с иском о возмещении материального ущерба после прорыва канализации. В июле 2021 года в многоквартирном доме засорилась труба и в результате из-за прорыва в квартиру потерпевшего попали нечистоты.
Так как содержать и ремонтировать общее имущество многоэтажки должна управляющая компания, то ответственность за случившуюся аварию несёт именно она. УК свои обязанности не выполнила, поэтому суд принял решение взыскать с неё материальный ущерб.
В суде не сообщили о размере ущерба и о том, какая управляющая компания его нанесла.