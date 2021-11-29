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Posted 29 ноября 2021, 08:17

Published 29 ноября 2021, 08:17

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

За 2021 год «губернаторской ипотекой» воспользовалась 471 белгородская семья

29 ноября 2021, 08:17
Сюжет
Ипотека
До конца года получить льготное кредитование смогут ещё 20 семей бюджетников. Об этом сообщили в областном правительстве.

В Белгородской области действует «губернаторская ипотека» для работников бюджетной сферы. Льготным кредитованием воспользовалась ещё 471 семья, до конца года ипотеку смогут взять ещё 20 семей.

В 2022 году планируется, что «губернаторскую ипотеку» смогут взять 1130 семей. Из регионального бюджета на льготную ипотеку для бюджетников выделят 160 млн рублей.

Как сообщалось ранее, к середине октября программой воспользовались 465 семей. Согласно условиям льготной ипотеки, бюджетникам в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора правительство региона предоставляет ежемесячную субсидию в размере 3% от базовой ставки, установленной банком. При этом размер займа по кредитным договорам, заключённым со 2 июля 2021 года по 1 июля 2022 года, не должен превышать 3 млн рублей, а ставка — 7%.

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#Новости#Общество#Ипотека
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