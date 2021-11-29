В Белгородской области трудовая инспекция нарушила трудовое законодательство

Региональная прокуратура выявила нарушения со стороны трудовой инспекции, которая не рассмотрела обращения граждан. В ходе проверки установлено, что житель Алексеевки обратился в инспекцию по поводу порядка расчёта зарплаты.
Мужчина обратился в органы по охране труда в мае 2021 года с заявлением о нарушении со стороны алексеевского колледжа порядка расчёта заработной платы. Вопреки федеральному законодательству, инспекция никаких проверок не провела, а необходимую информацию не запросила и не провела оценку предъявленных заявителем документов.
Прокуратура внесла начальнику инспекции представление. В результате двоих виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранили.