Стало известно, как семьи с детьми-инвалидами получат жильё в Белгородской области

Posted 29 ноября 2021, 11:23
Published 29 ноября 2021, 11:23
Modified 1 декабря, 08:11
Updated 1 декабря, 08:11
В правительстве Белгородской области рассказали алгоритм предоставления жилья семьям с детьми-инвалидами.
Он выглядит следующим образом:
Рассчитывать на квадратные метры могут семьи, в которых есть ребёнок-инвалид возрастом до 18 лет, если члены семьи постоянно проживают на территории Белгородской области не менее пяти лет, а также если семью признали нуждающейся в получении жилья.
Если семья состоит из двух человек, им предоставят не менее 42 кв. м. Если из трёх и более — из расчёта по 18 м² на каждого члена семьи. Квадратные метры им предоставят по соцнайму.
Всего в очереди стоят 280 семей с детьми-инвалидами, в следующем году квартиры получат 83.
Напомним, в областном правительстве также рассказали, как многодетным семьям получить дом. Подробнее — в материале.