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Posted 29 ноября 2021, 11:23

Published 29 ноября 2021, 11:23

Modified 1 декабря, 08:11

Updated 1 декабря, 08:11

Стало известно, как семьи с детьми-инвалидами получат жильё в Белгородской области

29 ноября 2021, 11:23
Сюжет
Дети-инвалиды
В 2022 году в Белгородской области стартует реализация новой программы, которая предусматривает предоставление жилья семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям. Всего в регионе в жилплощади нуждаются 280 семей первой категории. Но квартиры получат пока 83.

В правительстве Белгородской области рассказали алгоритм предоставления жилья семьям с детьми-инвалидами.

Он выглядит следующим образом:

  1. Обращение в орган местного самоуправления для включения в список на получение жилья.
  2. Покупка органами местного самоуправления на первичном рынке или строительство жилых помещений.
  3. Передача жилья в областную собственность.
  4. Передача жилых помещений в безвозмездное пользование органам местного самоуправления.
  5. Предоставление помещения по социальному найму.

Рассчитывать на квадратные метры могут семьи, в которых есть ребёнок-инвалид возрастом до 18 лет, если члены семьи постоянно проживают на территории Белгородской области не менее пяти лет, а также если семью признали нуждающейся в получении жилья.

Если семья состоит из двух человек, им предоставят не менее 42 кв. м. Если из трёх и более — из расчёта по 18 м² на каждого члена семьи. Квадратные метры им предоставят по соцнайму.

Всего в очереди стоят 280 семей с детьми-инвалидами, в следующем году квартиры получат 83.

Напомним, в областном правительстве также рассказали, как многодетным семьям получить дом. Подробнее — в материале.

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