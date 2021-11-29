Скорая помощь выплатит белгородцу 300 тыс. рублей из-за смерти матери

Городская прокуратура поддержала судебный иск местного жителя, который обратился в суд в связи с некачественным оказанием медпомощи его матери. Суд обязал выплатить в пользу потерпевшего 300 тыс. рублей.
Женщине стало плохо, поэтому пенсионерке вызвали скорую. После принятия лекарств её артериальное давление снизилось, а состояние улучшилось. Медики скорой рекомендовали пациентке обратиться к участковому врачу.
На следующий день престарелой женщине вновь стало плохо, поэтому бригада скорой помощи госпитализировала её в горбольницу № 2. Позже специалист «МАКС-М» подготовил заключение, согласно которому при оказании медпомощи женщине были выявлены нарушения — скорая приехала слишком поздно.
В свою очередь судебная экспертиза выявила косвенную связь между смертью пациентки и оказанной ей некачественной медицинской помощью. В пользу её сына суд взыскал 300 тыс. рублей на моральный ущерб.