Скорая помощь выплатит белгородцу 300 тыс. рублей из-за смерти матери

На следующий день престарелой женщине вновь стало плохо, поэтому бригада скорой помощи госпитализировала её в горбольницу № 2. Позже специалист «МАКС-М» подготовил заключение, согласно которому при оказании медпомощи женщине были выявлены нарушения — скорая приехала слишком поздно.