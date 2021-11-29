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Скорая помощь выплатит белгородцу 300 тыс. рублей из-за смерти матери

29 ноября 2021, 13:29
Фото: Бел.Ру
Прокуратура Белгорода выявила косвенную связь между оказанной с дефектами медицинской помощью и смертью пожилой женщины.

Городская прокуратура поддержала судебный иск местного жителя, который обратился в суд в связи с некачественным оказанием медпомощи его матери. Суд обязал выплатить в пользу потерпевшего 300 тыс. рублей.

Женщине стало плохо, поэтому пенсионерке вызвали скорую. После принятия лекарств её артериальное давление снизилось, а состояние улучшилось. Медики скорой рекомендовали пациентке обратиться к участковому врачу.

На следующий день престарелой женщине вновь стало плохо, поэтому бригада скорой помощи госпитализировала её в горбольницу № 2. Позже специалист «МАКС-М» подготовил заключение, согласно которому при оказании медпомощи женщине были выявлены нарушения — скорая приехала слишком поздно.

В свою очередь судебная экспертиза выявила косвенную связь между смертью пациентки и оказанной ей некачественной медицинской помощью. В пользу её сына суд взыскал 300 тыс. рублей на моральный ущерб.

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