Салаты, щи и макароны: как будут питаться белгородские школьники

Напомним, белгородские школьники перестали получать мёд из-за отсутствия контрактов. Ещё в октябре региональные власти обещали проработать вопросы возобновления заключения договоров на поставку мёда в школы региона и включения его в рацион питания детей за счёт средств регионального бюджета. Но продукт в меню до сих пор не появился.