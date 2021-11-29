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Posted 29 ноября 2021, 12:36

Published 29 ноября 2021, 12:36

Modified 1 декабря, 08:18

Updated 1 декабря, 08:18

Салаты, щи и макароны: как будут питаться белгородские школьники

29 ноября 2021, 12:36
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Школьники
В Белгородской области доработали региональное типовое двухнедельное меню завтраков и обедов для школьников на основе федеральных стандартов. Набор блюд разрабатывал Московский госуниверситет пищевых производств. Дегустацию проведут родители и педагоги.

Как отметила начальник регионального департамента образования Елена Тишина, региональный стандарт по обеспечению обучающихся горячим питанием в школах разработали специалисты Московского госуниверситета пищевых производств. В документе четыре тома. Их направили в районы для обсуждения с педагогами, родителями и специалистами в сфере питания.

По мнению разработчиков, типовое меню обеспечит единые подходы к организации питания. Стандарт разработали на основе детального анализа всех организаторов школьного питания и мониторинговых исследований. В результате специалисты прописали рекомендации по развитию материально-технической, нормативно-правовой базы в разрезе каждого района, а также по повышению квалификации работников сферы общепитов.

Так, в следующем году более 370 пищеблоков оборудуют пароконвектоматами. На эти цели дополнительно в 2022 году выделят 129 млн рублей.

Также эксперты разработали несколько примерных вариативных меню:

Завтрак, первый день

  • Фрукт порционно/груша (одна штука);
  • Крокеты «Детские» запечённые;
  • Макаронные изделия с маслом сливочным;
  • Чай с лимоном;
  • Хлеб пшеничный.

Завтрак, второй день

  • Салат из моркови с яблоком;
  • Джем фруктовый с кусочками фруктов;
  • Пудинг творожно-пшеничный с сахарной пудрой;
  • Чай с сахаром;
  • Батон пшеничный йодированный.

Завтрак, третий день

  • Фрукт порционно/яблоко (одна штука);
  • Сыр твёрдо-мягкий порционно;
  • Каша геркулесовая молочная со сливочным маслом;
  • Хлеб пшеничный.

Обед, первый день

  • Салат из свёклы с сыром и маслом растительным;
  • Щи из свежей капусты с фрикадельками из птицы «Детская»;
  • Рыба, запечённая под соусом;
  • Картофельное пюре с маслом сливочным;
  • Компот из быстрозамороженных ягод;
  • Хлеб ржано-пшеничный;
  • Хлеб пшеничный.

Обед, второй день

  • Салат из свежей капусты с зеленью «Молодость»;
  • Рассольник «Ленинградский» на бульоне;
  • Бифштекс рубленый «Детский»;
  • Овощи запечённые;
  • Компот из смеси сухофруктов витаминизированный;
  • Хлеб ржано-пшеничный;
  • Хлеб пшеничный.

Обед, третий день

  • Салат из свежих помидоров и огурцов с растительным маслом;
  • Борщ с фасолью и картофелем;
  • Печень тушёная в соусе;
  • Макаронные изделия отварные с маслом сливочным;
  • Чай с лимоном;
  • Хлеб ржано-пшеничный;
  • Хлеб пшеничный.

Тишина добавила, что ко всем блюдам разработали технологические карты.

Стандарт обеспечит единый региональный подход к организации питания школьников, качество и сбалансированность рационов здорового питания, максимальное разнообразие, системный подход к индивидуальным рационам питания, в том числе для детей с хроническими заболеваниями (диабет, целиакия, муковисцидоз, заболевания ЖКТ).Елена Тишина

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил для наглядности в декабре провести дегустацию нового меню членами родительских комитетов в школьных столовых.

Напомним, белгородские школьники перестали получать мёд из-за отсутствия контрактов. Ещё в октябре региональные власти обещали проработать вопросы возобновления заключения договоров на поставку мёда в школы региона и включения его в рацион питания детей за счёт средств регионального бюджета. Но продукт в меню до сих пор не появился.

Как сообщили в правительстве Белгородской области, натуральный мёд ввели в рацион питания школьников в 2010 году. С января по сентябрь 2021 года в школы области мёд поставляли:

  • ООО «Лекарь»;
  • СППК «Ивнянский»;
  • ИП Кононова М. А.;
  • ООО «ФСП»;
  • КФХ «Vиктория» (ИП Паклинов В. П);
  • ИП Коваль Я. А.;
  • ООО «Бизнес Центр»;
  • Уразовское потребительское общество;
  • ИП Шумская О. Н.;
  • ИП Чаплыгин А. В.;
  • ИП — глава КФХ Шаронина Т. Ю.;
  • ООО «Забота»;
  • ООО «Север»;
  • Вейделевский районный потребительский кооператив;
  • ИП Бузюнова.

Покупали мёд за счёт средств регионального бюджета. Поставляли продукт в школы партиями (квартал или полугодие) по итогам проведения торгов. Ежедневно в качестве дополнительного питания обучающиеся 1–11-х классов получали натуральный пчелиный мёд, упакованный в герметические блистеры весом 10 граммов.

#Новости#Общество#Школьники#Родители#Эксклюзив#Питание
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