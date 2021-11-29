Салаты, щи и макароны: как будут питаться белгородские школьники

Posted 29 ноября 2021, 12:36
Published 29 ноября 2021, 12:36
Modified 1 декабря, 08:18
Updated 1 декабря, 08:18
Как отметила начальник регионального департамента образования Елена Тишина, региональный стандарт по обеспечению обучающихся горячим питанием в школах разработали специалисты Московского госуниверситета пищевых производств. В документе четыре тома. Их направили в районы для обсуждения с педагогами, родителями и специалистами в сфере питания.
По мнению разработчиков, типовое меню обеспечит единые подходы к организации питания. Стандарт разработали на основе детального анализа всех организаторов школьного питания и мониторинговых исследований. В результате специалисты прописали рекомендации по развитию материально-технической, нормативно-правовой базы в разрезе каждого района, а также по повышению квалификации работников сферы общепитов.
Так, в следующем году более 370 пищеблоков оборудуют пароконвектоматами. На эти цели дополнительно в 2022 году выделят 129 млн рублей.
Также эксперты разработали несколько примерных вариативных меню:
Завтрак, первый день
Завтрак, второй день
Завтрак, третий день
Обед, первый день
Обед, второй день
Обед, третий день
Тишина добавила, что ко всем блюдам разработали технологические карты.
Стандарт обеспечит единый региональный подход к организации питания школьников, качество и сбалансированность рационов здорового питания, максимальное разнообразие, системный подход к индивидуальным рационам питания, в том числе для детей с хроническими заболеваниями (диабет, целиакия, муковисцидоз, заболевания ЖКТ).Елена Тишина
В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил для наглядности в декабре провести дегустацию нового меню членами родительских комитетов в школьных столовых.
Напомним, белгородские школьники перестали получать мёд из-за отсутствия контрактов. Ещё в октябре региональные власти обещали проработать вопросы возобновления заключения договоров на поставку мёда в школы региона и включения его в рацион питания детей за счёт средств регионального бюджета. Но продукт в меню до сих пор не появился.
Как сообщили в правительстве Белгородской области, натуральный мёд ввели в рацион питания школьников в 2010 году. С января по сентябрь 2021 года в школы области мёд поставляли:
Покупали мёд за счёт средств регионального бюджета. Поставляли продукт в школы партиями (квартал или полугодие) по итогам проведения торгов. Ежедневно в качестве дополнительного питания обучающиеся 1–11-х классов получали натуральный пчелиный мёд, упакованный в герметические блистеры весом 10 граммов.