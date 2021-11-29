Работающая на Пятом канале уроженка Белгорода получила награду от Шойгу

Posted 29 ноября 2021, 07:03
Published 29 ноября 2021, 07:03
Modified 1 декабря, 08:31
Updated 1 декабря, 08:31
По данным издания, уроженка Белгорода Марина Белова получила ведомственную награду от Министерства обороны. Глава ведомства Сергей Шойгу вручил медаль за укрепление боевого содружества лично.
Белгородка Марина Белова поблагодарила за награду и отметила, что, ещё будучи членом рабочей группы «Имидж России в стране и за рубежом», наметила для себя приоритетные профессиональные задачи. Сейчас она работает на Пятом канале заместителем гендиректора и главой дирекции программ и маркетинга.
Марина Белова родилась в Белгороде. Она окончила социологический факультет МГУ им. Ломоносова в 2000 году, в 2005 поступила в аспирантуру кафедры «Экономическая социология» и «Социология коммуникативных систем». Белова входит в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» и «Топ-100 директоров по маркетингу в сфере медиабизнеса». Кроме того, ранее белгородка работала на НТВ.