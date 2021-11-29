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Posted 29 ноября 2021, 07:03

Published 29 ноября 2021, 07:03

Modified 1 декабря, 08:31

Updated 1 декабря, 08:31

Работающая на Пятом канале уроженка Белгорода получила награду от Шойгу

29 ноября 2021, 07:03
Сюжет
Награждение
Минобороны наградило белгородку Марину Белову 18 ноября в Национальном центре управления обороной. Об этом сообщает «АртМосковия».

По данным издания, уроженка Белгорода Марина Белова получила ведомственную награду от Министерства обороны. Глава ведомства Сергей Шойгу вручил медаль за укрепление боевого содружества лично.

Белгородка Марина Белова поблагодарила за награду и отметила, что, ещё будучи членом рабочей группы «Имидж России в стране и за рубежом», наметила для себя приоритетные профессиональные задачи. Сейчас она работает на Пятом канале заместителем гендиректора и главой дирекции программ и маркетинга.

Марина Белова родилась в Белгороде. Она окончила социологический факультет МГУ им. Ломоносова в 2000 году, в 2005 поступила в аспирантуру кафедры «Экономическая социология» и «Социология коммуникативных систем». Белова входит в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» и «Топ-100 директоров по маркетингу в сфере медиабизнеса». Кроме того, ранее белгородка работала на НТВ.

#Новости#Общество#Награждение#Медаль#Белгородка#Шойгу
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