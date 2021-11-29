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Губернатор назначил семь членов Избирательной комиссии Белгородской области

29 ноября 2021, 11:12
Фото: ИА «Бел.Ру»
Их имена перечислены в постановлении главы региона. Всего избирательная комиссия будет состоять из 14 человек. Первую половину ранее утвердила Белгородская областная дума.

Членами регионального избиркома с правом решающего голоса стали:

  • Николай Белокопытов — директор ООО «ПакРостПрофит». Предложен реготделением организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;
  • Олег Камалов — начальник правового отдела аппарата регионального избиркома. Предложен партией «Зелёные»;
  • Николай Картавенко — пенсионер. Предложен реготделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
  • Игорь Лазарев — председатель регионального избиркома. Предложен ЦИК РФ;
  • Светлана Острикова — проректор по воспитательной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ». Предложена региональным избиркомом;
  • Елена Холодова — доцент кафедры теории и истории государства и права БУКЭП. Предложена региональной организацией «Союз женщин»;
  • Виталия Чернова — начальник правового управления БУКЭП. Предложена реготделением организации «Ассоциация юристов России».

Всех их утвердил губернатор Вячеслав Гладков. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Всего региональный избирком будет состоять из 14 членов с правом решающего голоса. Первую половину состава ранее утвердила Белгородская областная дума. В новый состав, напомним, вошли Татьяна Киреева, Дмитрий Козлов, Виктория Кутько, Александр Стронин, Сергей Сычёв, Владимир Троян и Елена Чунихина.

Срок полномочий комиссии нового состава — пять лет.

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