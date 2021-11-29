Губернатор назначил семь членов Избирательной комиссии Белгородской области

Членами регионального избиркома с правом решающего голоса стали:
Всех их утвердил губернатор Вячеслав Гладков. Об этом говорится в соответствующем постановлении.
Всего региональный избирком будет состоять из 14 членов с правом решающего голоса. Первую половину состава ранее утвердила Белгородская областная дума. В новый состав, напомним, вошли Татьяна Киреева, Дмитрий Козлов, Виктория Кутько, Александр Стронин, Сергей Сычёв, Владимир Троян и Елена Чунихина.
Срок полномочий комиссии нового состава — пять лет.