Вячеслав Гладков проверил благоустройство двора МКД на улице Ватутина

Сегодня, 27 ноября, Вячеслав Гладков и Антон Иванов приняли работу по благоустройству двора МКД на улице Ватутина. Работы прошли в рамках дополнительного финансирования из федерального бюджета.
Жители района пожаловались властям на свою управляющую компанию. Чтобы подробнее обсудить вопрос и решить проблему, первый заммэра Антон Иванов предложил горожанам встретиться сегодня, 27 ноября, в 17:00.
Напомним, что в 2021 году управляющие компании Белгородской области оштрафовали на 2 млн рублей. С 2015 года в регионе лицензии на работу получили 234 УК. Четырём отказали. Ещё у 25 лицензии аннулировали. За 10 месяцев 2021 года управляющим компаниям выдали 453 предостережения, 583 предписания, составили 238 протоколов и вынесли 112 постановлений об административных правонарушениях.