Вячеслав Гладков проверил благоустройство двора МКД на улице Ватутина

Напомним, что в 2021 году управляющие компании Белгородской области оштрафовали на 2 млн рублей. С 2015 года в регионе лицензии на работу получили 234 УК. Четырём отказали. Ещё у 25 лицензии аннулировали. За 10 месяцев 2021 года управляющим компаниям выдали 453 предостережения, 583 предписания, составили 238 протоколов и вынесли 112 постановлений об административных правонарушениях.