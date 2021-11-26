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Как доехать на автобусе до поликлиники с симптомами COVID-19

26 ноября 2021, 14:58
Фото: Бел.Ру
Мэрия Белгорода напомнила список маршрутов, по которым горожане с признаками ОРВИ и коронавируса могут добраться до поликлиники № 6.

Городская администрация напомнила белгородцам, как можно добраться до поликлиники на специально отведённых рейсах. Сейчас в Белгороде действуют пять таких маршрутов.

Поехать провериться на ковид можно от кафе «Весна», от которой автобус отходит в 8:00 и 10:50. Второй маршрут едет из микрорайона Восточный в 8:00 и 10:40. В такое же время выезжает автобус с аэропорта. С рынка «Салют» первый автобус едет в 8:00, а второй — в 11:40. Ещё один рейс будет со Спутника в 8:00 и 11:30.

Напомним, бесплатный ковидный транспорт начал курсировать по областному центру с 10 ноября. Как ранее отмечали в депстрое, расписание маршрутов для удобства пассажиров готовы скорректировать.

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