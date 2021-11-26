Как доехать на автобусе до поликлиники с симптомами COVID-19

Поехать провериться на ковид можно от кафе «Весна», от которой автобус отходит в 8:00 и 10:50. Второй маршрут едет из микрорайона Восточный в 8:00 и 10:40. В такое же время выезжает автобус с аэропорта. С рынка «Салют» первый автобус едет в 8:00, а второй — в 11:40. Ещё один рейс будет со Спутника в 8:00 и 11:30.