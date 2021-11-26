Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как дезинфицируют подъезды в многоэтажках Белгорода

26 ноября 2021, 12:42
Фото: Алина Харина / ИА «Бел.Ру»
Санобработку от коронавируса уже провели в 5630 многоквартирных домах Белгородской области. За обработкой подъездов следит Госжилнадзор совместно с органами местного самоуправления.

Ежедневно работники управляющих компаний дезинфицируют контактные поверхности в подъездах МКД — кнопки домофонов, лифтов, почтовые ящики, поручни и дверные ручки. Раз в неделю управляющие компании дезинфицируют полностью входные группы — орошают стены, пол и потолки подъездов.

По словам начальника управления Госжилнадзора по Белгородской области Михаила Бредихина, дезинфекция подъездов проводится за счёт управляющих компаний: «Собственники часто пишут в комментариях в соцсетях, что „вы нам счёт выставите“ за дезинфекцию. В рамках существующего тарифа никаких дополнительных затрат нет. УК выделяют на это свои деньги».

За обработкой подъездов следят Госжилнадзор и органы местного самоуправления. Сообщить о некачественной обработке или вообще её отсутствии можно по телефону горячей линии управления Госжилнадзора 32-91-86.

За неделю к нам поступило на горячую линию 30 обращений. Некоторые люди сомневались, что в их подъезде проводят дезинфекцию. Мы направили специалистов по этим адресам, и они повторно продезинфицировали поверхность.
Михаил Бредихин
Фото: Алина Харина / ИА "Бел.Ру"

Михаил Бредихин также подчеркнул, что если собственники не чувствуют запаха хлорки, то это не означает, что дезинфекция не проводилась — некоторые дезинфицирующие средства не имеют запаха.

В УК, бывает, обращаются аллергики и просят, чтобы средства для обработки поверхностей были без хлорсодержащих веществ.
Михаил Бредихин

Обрабатывать подъезды управляющие компании будут до тех пор, пока в регионе не улучшится эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавируса.

Фото: Алина Харина / ИА Бел.Ру

Ранее мы писали, что ежедневную дезинфекцию в подъездах проводят порядка 1500 человек. Ежедневно в регионе специалисты дезинфицируют 24 тыс. подъездов.

Стоит также отметить, что белгородцы стали меньше жаловаться на дезинфекцию подъездов. По данным Центра управления регионом, количество жалоб стало меньше на 37.

Также в Белгороде по ночам обрабатывают автобусные остановки. Работы проводятся с 22:00 до 06:00. Всего задействованы шесть человек и четыре единицы техники.

Материалы по теме
Белгородцы называют чиновников, проверяющих обработку подъездов, разносчиками ковидаЕжедневную дезинфекцию в белгородских подъездах проводят порядка 1500 человекВ Белгороде по ночам остановки обрабатывают от коронавируса
#Новости#Госжилнадзор#Коронавирус#Управляющая компания#Мкд#Дезинфекция#Дезинфекция подъездов#Фоторепортаж#Новости Белгорода#Эксклюзив#Алина Харина#Город
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11