Как дезинфицируют подъезды в многоэтажках Белгорода

Ежедневно работники управляющих компаний дезинфицируют контактные поверхности в подъездах МКД — кнопки домофонов, лифтов, почтовые ящики, поручни и дверные ручки. Раз в неделю управляющие компании дезинфицируют полностью входные группы — орошают стены, пол и потолки подъездов.
По словам начальника управления Госжилнадзора по Белгородской области Михаила Бредихина, дезинфекция подъездов проводится за счёт управляющих компаний: «Собственники часто пишут в комментариях в соцсетях, что „вы нам счёт выставите“ за дезинфекцию. В рамках существующего тарифа никаких дополнительных затрат нет. УК выделяют на это свои деньги».
За обработкой подъездов следят Госжилнадзор и органы местного самоуправления. Сообщить о некачественной обработке или вообще её отсутствии можно по телефону горячей линии управления Госжилнадзора 32-91-86.
За неделю к нам поступило на горячую линию 30 обращений. Некоторые люди сомневались, что в их подъезде проводят дезинфекцию. Мы направили специалистов по этим адресам, и они повторно продезинфицировали поверхность.
Михаил Бредихин
Михаил Бредихин также подчеркнул, что если собственники не чувствуют запаха хлорки, то это не означает, что дезинфекция не проводилась — некоторые дезинфицирующие средства не имеют запаха.
В УК, бывает, обращаются аллергики и просят, чтобы средства для обработки поверхностей были без хлорсодержащих веществ.
Михаил Бредихин
Обрабатывать подъезды управляющие компании будут до тех пор, пока в регионе не улучшится эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавируса.
Ранее мы писали, что ежедневную дезинфекцию в подъездах проводят порядка 1500 человек. Ежедневно в регионе специалисты дезинфицируют 24 тыс. подъездов.
Стоит также отметить, что белгородцы стали меньше жаловаться на дезинфекцию подъездов. По данным Центра управления регионом, количество жалоб стало меньше на 37.
Также в Белгороде по ночам обрабатывают автобусные остановки. Работы проводятся с 22:00 до 06:00. Всего задействованы шесть человек и четыре единицы техники.