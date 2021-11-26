Как дезинфицируют подъезды в многоэтажках Белгорода

По словам начальника управления Госжилнадзора по Белгородской области Михаила Бредихина, дезинфекция подъездов проводится за счёт управляющих компаний: «Собственники часто пишут в комментариях в соцсетях, что „вы нам счёт выставите“ за дезинфекцию. В рамках существующего тарифа никаких дополнительных затрат нет. УК выделяют на это свои деньги».