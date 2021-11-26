«Чем я могу вам помочь?»: как работает кол-центр 122 в Белгороде

В нерабочее время у нас сразу же включается автоответчик, на следующий день приходим и отрабатываем его. Если данных достаточно, то сразу формируем вызов, но чаще мы перезваниваем и уточняем, какова ситуация сейчас, потому что у человека могут появиться новые симптомы.