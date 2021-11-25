В белгородском депздраве поддержали идею продлить действие QR-кода для переболевших

Всё зависит от иммунитета и состояния здоровья конкретного человека, но никто и не отменяет вакцинацию. Мы, как и прежде, советуем её проходить всем переболевшим спустя полгода после выздоровления. Можно сделать двухкомпонентную вакцину, а можно и однокомпонентный «Спутник Лайт» поставить. Оба варианта есть в пунктах вакцинации нашего региона.Людмила Крылова