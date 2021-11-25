В белгородском депздраве поддержали идею продлить действие QR-кода для переболевших

Posted 25 ноября 2021, 12:56
Published 25 ноября 2021, 12:56
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
В настоящий момент сертификат переболевших коронавирусом действует только полгода, после этого пациентам необходимо провакцинироваться. Но, как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, доля повторной заболеваемости в течение года мала — 0,74% от общего количества переболевших. Также вице-премьер подчеркнула, что учёные и эксперты в области иммунизации на основании отечественных и международных исследований пришли к выводу, что сертификат переболевших должен действовать год.
С предложением согласна и заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова. Однако она также подчеркнула, что при желании переболевший ковидом пациент может сделать прививку через полгода.
Всё зависит от иммунитета и состояния здоровья конкретного человека, но никто и не отменяет вакцинацию. Мы, как и прежде, советуем её проходить всем переболевшим спустя полгода после выздоровления. Можно сделать двухкомпонентную вакцину, а можно и однокомпонентный «Спутник Лайт» поставить. Оба варианта есть в пунктах вакцинации нашего региона.Людмила Крылова
Напомним, 24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал первую российскую вакцину для подростков. Препарат создали на основе вакцины «Спутник V» — изменилась только дозировка вещества, которую снизили в пять раз.