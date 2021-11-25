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Posted 25 ноября 2021, 12:56

Published 25 ноября 2021, 12:56

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

В белгородском депздраве поддержали идею продлить действие QR-кода для переболевших

25 ноября 2021, 12:56
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Вакцинация
О продлении сертификатов переболевших коронавирусом до одного года заявила на совещании президента с правительством РФ вице-премьер Татьяна Голикова. Идею о продлении сертификатов поддержала первый замначальника регионального депздрава Людмила Крылова.

В настоящий момент сертификат переболевших коронавирусом действует только полгода, после этого пациентам необходимо провакцинироваться. Но, как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, доля повторной заболеваемости в течение года мала — 0,74% от общего количества переболевших. Также вице-премьер подчеркнула, что учёные и эксперты в области иммунизации на основании отечественных и международных исследований пришли к выводу, что сертификат переболевших должен действовать год.

С предложением согласна и заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова. Однако она также подчеркнула, что при желании переболевший ковидом пациент может сделать прививку через полгода.

Всё зависит от иммунитета и состояния здоровья конкретного человека, но никто и не отменяет вакцинацию. Мы, как и прежде, советуем её проходить всем переболевшим спустя полгода после выздоровления. Можно сделать двухкомпонентную вакцину, а можно и однокомпонентный «Спутник Лайт» поставить. Оба варианта есть в пунктах вакцинации нашего региона.Людмила Крылова

Напомним, 24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал первую российскую вакцину для подростков. Препарат создали на основе вакцины «Спутник V» — изменилась только дозировка вещества, которую снизили в пять раз.

#Новости#Сертификат#Вакцинация#Коронавирус#QR-код#Депздрав
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