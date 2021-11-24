В районе Белгородской области назначили нового руководителя администрации

С 23 ноября я приступила к обязанностям первого заместителя главы администрации Красногвардейского района и также исполняю полномочия главы администрации муниципалитета. Много слышала о радушии и трудолюбии местных жителей, любви к родной земле. Надеюсь, что наша совместная работа будет плодотворной и направлена только на процветание нашего района.Анна Куташова