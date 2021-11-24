В районе Белгородской области назначили нового руководителя администрации

В Красногвардейском районе назначили первого замглавы администрации. С 23 ноября эту должность занимает Анна Куташова. На официальном сайте муниципалитета сообщается, что она будет исполнять полномочия главы администрации района.
Назначение подтвердила и сама Анна Куташова на своей странице в соцсети.
С 23 ноября я приступила к обязанностям первого заместителя главы администрации Красногвардейского района и также исполняю полномочия главы администрации муниципалитета. Много слышала о радушии и трудолюбии местных жителей, любви к родной земле. Надеюсь, что наша совместная работа будет плодотворной и направлена только на процветание нашего района.Анна Куташова
Анна Куташова родилась в 1962 году в Дмитриевке Старооскольского горокруга. Окончила Белгородский государственный педагогический институт им. М. С. Ольминского по специальности «Математика» в 1986 году. В 2007-м прошла профессиональную переподготовку в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники по программе «Государственное и муниципальное управление».
Долгое время работала в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Там она прошла путь от учителя в средней школе до главы Октябрьского района. В последний раз её на эту должность избирали 20 ноября 2020 года.
Как сообщается на сайте муниципалитета, Анна Куташова замужем, у неё двое детей.
До Куташовой администрацию Красногвардейского района возглавлял Игорь Бровченко. Этот пост он занимал с января 2018 года. 22 октября губернатор Вячеслав Гладков объявил, что Бровченко оставляет должность. Причины не назывались.