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Какие льготы и выплаты положены пенсионерам в Белгородской области

24 ноября 2021, 05:23
Фото: ИА «Бел.Ру»
О региональных выплатах для пенсионеров в Белгородской области журналистам ИА «Бел.Ру» сообщили в отделении ПФР. Всего в области средства получают более 400 тыс. пенсионеров.

Региональные льготы и выплаты пенсионерам

По информации отделения ПФР по Белгородской области, на региональные выплаты могут рассчитывать как работающие, так и неработающие пенсионеры.

Согласно федеральному закону, для работающих пенсионеров предусмотрено увеличение размеров страховых пенсий.

Перерасчёт происходит ежегодно с 1 августа текущего года по данным индивидуального (персонифицированного) учёта, исходя из суммы страховых взносов, неучтённых в размере пенсии. В Белгородской области с 1 августа 2021 года перерасчёт произвели 115 314 пенсионерам. Средний размер увеличения составил 195 рублей.

Что касается неработающих пенсионеров, с 1 января 2021 года им на 6,3% проиндексировали размеры страховых пенсий. При этом стоимость одного пенсионного коэффициента после повышения составила 98,86 рубля, размер фиксированной выплаты — 6044,48 рубля.

Для жителей региона, достигших возраста 80 лет, назначается двойная фиксированная выплата. Но рассчитывать на увеличение пенсии может не каждый 80-летний пенсионер, а лишь тот, кому выплачивается страховая пенсия по старости.

Всего по информации регионального отделения ПФР, на 1 ноября текущего года в Белгородской области страховые пенсии получают 100 477 работающих пенсионеров и 397 364 неработающих.

Помимо этого, белгородским пенсионерам положены льготы при уплате транспортного налога и налога на имущество. Также дети войны ежемесячно получают пособие в размере 902 рублей.

При этом для белгородских льготников действует беззаявительный формат при начислении налогов. В налоговой смотрят сумму налоговых льгот и начисляют налог к выплате уже с учётом применённого понижающего коэффициента.

Федеральные льготы пенсионерам

В 2021 году пенсионеры могу рассчитывать на:

  • скидку на оплату услуг ЖКХ (размер зависит от региона);
  • льготные проездные билеты на муниципальный транспорт;
  • частичное возмещение расходов на протезирование;
  • снижение налоговой нагрузки для недвижимости;
  • оплату лекарств по рецепту;
  • бесплатное лечение в санаториях, а также компенсацию расходов на дорогу к месту лечения.

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#Новости#Льготы#Нероботающие пенсионеры#Региональные законодательства#Пенсионеры#ПФР#Эксклюзив#Кристина Семенчук#Общество
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