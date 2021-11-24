По информации отделения ПФР по Белгородской области, на региональные выплаты могут рассчитывать как работающие, так и неработающие пенсионеры.
Согласно федеральному закону, для работающих пенсионеров предусмотрено увеличение размеров страховых пенсий.
Перерасчёт происходит ежегодно с 1 августа текущего года по данным индивидуального (персонифицированного) учёта, исходя из суммы страховых взносов, неучтённых в размере пенсии. В Белгородской области с 1 августа 2021 года перерасчёт произвели 115 314 пенсионерам. Средний размер увеличения составил 195 рублей.
Что касается неработающих пенсионеров, с 1 января 2021 года им на 6,3% проиндексировали размеры страховых пенсий. При этом стоимость одного пенсионного коэффициента после повышения составила 98,86 рубля, размер фиксированной выплаты — 6044,48 рубля.
Для жителей региона, достигших возраста 80 лет, назначается двойная фиксированная выплата. Но рассчитывать на увеличение пенсии может не каждый 80-летний пенсионер, а лишь тот, кому выплачивается страховая пенсия по старости.
Всего по информации регионального отделения ПФР, на 1 ноября текущего года в Белгородской области страховые пенсии получают 100 477 работающих пенсионеров и 397 364 неработающих.
Помимо этого, белгородским пенсионерам положены льготы при уплате транспортного налога и налога на имущество. Также дети войны ежемесячно получают пособие в размере 902 рублей.
При этом для белгородских льготников действует беззаявительный формат при начислении налогов. В налоговой смотрят сумму налоговых льгот и начисляют налог к выплате уже с учётом применённого понижающего коэффициента.
В 2021 году пенсионеры могу рассчитывать на: