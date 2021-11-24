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Posted 24 ноября 2021, 13:36

Published 24 ноября 2021, 13:36

Modified 1 декабря, 07:58

Updated 1 декабря, 07:58

Бухгалтера ОМВД в Белгородской области осудили за присвоение 630 тысяч рублей

24 ноября 2021, 13:36
Женщина полгода переводила на свой счёт выплаты сотрудникам, рассказали в областной прокуратуре.

35-летняя жительница Ракитного работала главным бухгалтером в районном отделении полиции. С ноября 2020 по апрель 2021 года она подделывала документы при начислении выплат сотрудниками, используя электронную подпись, и переводила деньги на свой счёт.

В итоге она похитила почти 630 тысяч рублей, но после ущерб возместила. Ракитянский районный суд приговорил её к исправительным работам на 1 год 9 месяцев с удержанием в доход государства 10% зарплаты.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

#Новости#Происшествия#Ракитное#Полиция
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